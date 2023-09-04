我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

疫後「皮蛇」患者湧現 醫：帶狀疱疹常發生在免疫力差者

（陳雨鑫）
「皮蛇」是帶狀疱疹的俗稱。(圖：台北榮總提供)
「皮蛇」是帶狀疱疹的俗稱。(圖：台北榮總提供)

新冠疫情後，皮膚科診所「皮蛇」患者湧現，開業皮膚科醫師趙昭明說，今年因皮蛇就診的人數，與往年比起來足足增加兩成，幾乎每天都有因皮蛇求診的患者。根據研究統計顯示，感染過新冠肺炎的患者，如果是染疫後輕症，罹患皮蛇的機率增加15%，重症患者則增加20%。

42歲在科技業上班的男子，6月初確診新冠肺炎，在家休息幾天，快篩很快就恢復成一條線，只是「久咳」長達一個月，但才剛擺脫「咳不停」症狀後，左眼及左臉卻時常不自覺抽動，頭皮也有痠麻感，他以為是加班太累引起的偏頭痛，3周後，眼睛開始刺痛、長水泡，頭皮出現大幅度抽搐，醫師一看診就說「你得到皮蛇了」。

●小時長水痘 病毒潛伏體內

根據統計，每3個人就有1人曾罹患帶狀疱疹，「皮蛇」是帶狀疱疹的俗稱，帶狀疱疹的出現與小時候長過的水痘有關，水痘大多發生在12歲以下的孩童，只要感染過一次，就能終生免疫，但是水痘結痂痊癒後，水痘帶狀疱疹病毒仍會潛伏在人體的神經中，當人體免疫力下降時，就會復發，即為皮蛇。

水痘病毒潛藏的位置與未來復發的位置有絕對的關係，藏在人體第5對腦神經，未來會在眼周附近復發；第3對腦神經則反映在嘴巴；躲在腰椎神經第4條到第5條的位置，則會在大腿上復發。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠表示，通常皮蛇復發的位置都是在軀幹上，如果長在眼周周圍，較為危險，嚴重者有失明風險。

黃毓惠指出，皮蛇通常發生在免疫力較差的民眾身上，大病初癒、染疫過後或50歲以上的長輩等。皮蛇被誘發時，前驅症狀會先出現，患者會感覺胸悶、腸胃痛或是頭皮麻痛、眼周抽痛等，後續皮膚會有「被電到」的感覺，這些症狀出現大約5天左右，皮膚會開始起紅疹、刺痛，水泡也會跟著冒出來。

●神經痛症狀 恐長達一年

趙昭明說，如果能在前驅症狀時就介入治療，投藥效果會非常好，等到出現水泡再服用藥物，至少要花一個月左右，才能完全改善症狀，有些患者會留下「神經痛」症狀，恐長達半年到一年，有些患者因此失眠，需要投入更多治療。

黃毓惠表示，皮蛇與免疫力好不好呈現正相關，想要避免皮蛇上身，要盡可能維持自身的免疫功能，不要太過疲累，不要暴飲暴食，維持規律的運動頻率，建議以有氧運動為主，能增強心肺功能，可以有助於調節免疫功能。

施打皮蛇疫苗可以預防皮蛇，趙昭明表示，舊款的皮蛇疫苗，僅需施打一劑，有7成的保護力，效力維持7年，新款的皮蛇疫苗，需施打兩劑，第一劑與第二劑間隔3個月，保護力可達9成，效力也是維持7年。

罹患過皮蛇患者也可以施打疫苗，至於施打過疫苗後，皮蛇還是出現，是否要再打第二次的疫苗？黃毓惠說，尚未有證據需要施打兩次皮蛇疫苗，目前仍建議施打過一次疫苗即具有保護效力。

疫苗 免疫力 新冠肺炎

上一則

老年常見脊椎疾患 面對衰老「這樣做」 優化術後生活品質

延伸閱讀

陳桂女中醫針灸治療花粉過敏增加免疫力

陳桂女中醫針灸治療花粉過敏增加免疫力
FDA核准輝瑞RSV新疫苗 產婦提前保護新生兒

FDA核准輝瑞RSV新疫苗 產婦提前保護新生兒
今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗

今秋防「3疫」夾擊 快打流感、新冠、RSV疫苗
台人去日本愛買液體OK繃 3大關鍵重點要注意

台人去日本愛買液體OK繃 3大關鍵重點要注意

熱門新聞

手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖為示意圖。（Ingimage）

手指長度可看出健康狀況？手掌出現「這些現象」快就醫

2023-08-30 19:00
英國牛津大學和萊斯特大學針對1837名因感染新冠肺炎住院的病人研究顯示，大腦和肺有血栓，或許能解釋腦霧和疲勞等常見「長新冠」症狀。（美聯社）

新冠康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

2023-09-02 08:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚病變是糖尿病警訊？這些症狀出現時要特別小心

2023-08-31 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

2023-09-01 01:00
(取材自健康醫療網)

睡覺動彈不得是「鬼壓床」？精神科醫：這幾種人最易發生

2023-08-28 01:15
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。（本報資料照片）

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

2023-09-02 18:17

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美