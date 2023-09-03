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8旬翁改善關節退化 自體脂肪幹細胞立功

（游振昇）

細胞治療膝關節退化，成為國際再生醫療趨勢，台灣童綜合醫院與訊聯合作，為8旬黃姓老翁用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，他痛了5年的膝蓋，2周獲得改善。

「一聽到要換人工關節、加上手術復健至少3個月，險要嚇死！」黃姓老翁說，自己的關節因為年紀大自然退化，5年間做過藥物、玻尿酸、PRP等保守治療，雙膝疼痛還是持續，連走路、上下家中的樓梯都很困難。

他到童綜合醫院接受自體脂肪幹細胞治療，2周後就感到膝關節的疼痛、腫脹，與日常生活的活動能力都獲得改善，現在已可開車自駕，上下樓梯順暢自如。

童綜合醫院骨科部鄭宇傑醫師表示，不同以往換人工關節常令病患擔心手術感染，且需要長達3個月到半年的復健期，細胞治療提供膝關節退化、及運動傷害族群另一項選擇。

鄭宇傑說，以往治療退化性關節炎，在還未到達置換人工關節前，會使用止痛藥並建議少蹲、少跪、少爬樓梯，若藥物使用半年還是持續疼痛，可考慮用玻尿酸增加關節裡面的潤滑、減少摩擦，或是使用PRP，但都屬於症狀緩解。

他說脂肪幹細胞的機轉不同，具活性的幹細胞，能比較主動、積極的修復關節軟骨，抑制發炎，若病患膝關節裡的半月板有輕微的損傷，也有相互的修復作用，不只高齡人口，對於膝關節運動傷害的族群亦是一大福音。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，脂肪間質幹細胞具再生修復的特性，對肌腱韌帶受損也適用，近期與屏科大合作臨床前動物試驗研究，以脂肪幹細胞治療膝關節軟骨缺損，透過MRI觀察到關節注射後軟骨組織再生明顯，安全性和有效性皆獲證實，正式獲刊於國際期刊。

據Polaris Market Research報告，全球退化性關節炎市場2030年上看153億美元，2022-2030年的複合年增長率為8.5%。

關節 骨科 自駕

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