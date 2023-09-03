輕忽腳痛、腳冰冷…竟急性肢體缺血症 近3成須截肢保命

吳先生患有高血壓、糖尿病及洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病，五年來急性肢體缺血症（ALI）反覆復發5次。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。(記者林琮恩／攝影)

高齡長者、慢性病患常有腳麻、腳痛、腳冰冷等問題。醫師表示，這些症狀恐是「下肢周邊動脈阻塞（PAD）」所致，65歲以上長者每10人就有1人罹病，因初期症狀不明顯，常被忽略導致病情惡化進入肢體劇烈疼痛的「急性肢體缺血症（ALI）」，近3成病人須截肢保命。一旦患者出現症狀時，應在6至8小時黃金治療期間內就醫處置。

台灣新光醫院周邊血管治療中心主任吳典育說，周邊動脈血管疾病的危險因子，包括三高 、糖尿病 、腎臟病等慢性疾病，且與飲食習慣有關。病人約1%至3%會惡化為急性肢體缺血，一年內的死亡率高達25%，30%的病人須以截肢手術保全性命。

吳典育表示，慢性肢體缺血患者常因逐漸適應而不易察覺症狀，若出現疼痛、摸不到脈搏、腳麻、腳蒼白、癱瘓、腳冰冷等症狀時，應立即就醫。這些症狀雖不會造成立即生命危險，但不緊急處理，可能造成肢體細胞壞死，引發肢體缺失、失能，嚴重時恐需截肢。

吳典育指出，急性肢體缺血症患者在數小時內會感到肢體劇烈疼痛，合併麻木、無力感。若阻塞無法即時消除或側肢血循環無法建立，恐導致肢體壞死，須在黃金治療時間6至8小時內治療；若留下運動神經受損等後遺症，即使經手術疏通血管，仍須截肢，且有死亡風險。

新光醫心臟血管外科主任林佳勳表示，急性肢體缺血症治療相當迫切、不亞於急性心臟病 治療，但傳統治療患者必須等待心導管室、具血管攝影設備的手術室，耗時長。

吳典育指出，新型治療方式如「血管抽吸器」，能以高效轉速抽出血栓斑塊，合併溶栓導管、塗藥氣球，免去裝設血管支架的併發症，且患者腳趾等末梢血管，也能疏通、讓血流更順暢。

「治療過後，周邊動脈疾病仍會因為年齡，生活習慣、患者共病等而有復發可能。」吳典育表示，患者應持續在門診追蹤、接受藥物治療控制危險因子，也應戒菸、避免含咖啡因飲料、控制體重並適度運動；日常生活中避免固定姿勢過久影響血液循環，走動時可穿著鞋襪保暖。