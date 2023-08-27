我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

小腹婆勤瘦身仍像懷孕 竟是重達3.5公斤子宮肌瘤作祟

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

41歲莊姓婦人1年多前開始認真減肥，但即便手腳都明顯看出成果，唯獨下腹部始終不動如山，連同事都好奇是否懷孕，私下頻問：「是不是未滿3個月不能講？」，經就醫檢查後，才發現是子宮肌瘤作祟，手術後取出重達3.5公斤、宛如臉盆大般的肌瘤，總算讓她笑說：「再也不用捶肚子自清了」！

小腹明顯隆起 子宮肌瘤惹禍

台灣亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌表示，患者就醫時發現四肢纖細，唯獨小腹明顯突起，超音波檢查後確認是長在子宮肌肉層內的巨大子宮肌瘤，隨後抽血報告也發現血色素（Hb）偏低，只有4gm/dl（正常女性應該為12gm/dl左右），顯示患者也有嚴重貧血問題，研判是子宮肌瘤在長大過程中，逐漸造成經血量增加，但患者已經適應肌瘤，以致於未能提早發現就醫，才會讓肌瘤越長越大。

手術過程中，陳泰昌主任發現巨大子宮肌瘤不僅包住輸尿管、壓迫子宮及卵巢，且盲腸也黏著在肌瘤上，但醫療團隊仍盡全力上述器官全數保留下來，最後順利取出重達3.5公斤、寬約40公分的子宮肌瘤。

常見婦科疾病 子宮肌瘤要追蹤

據統計在台灣約每3至4個女性就有1個有子宮肌瘤，尤其以30-40歲婦女為高風險群，但確實多數肌瘤在長大的過程難以察覺，因此容易令人輕忽，陳泰昌主任指出，子宮肌瘤是婦科很常見的疾病，遺傳、染色體異常及荷爾蒙等都可能是致病原因。若有經血量增多、貧血、頻尿、腹脹、排便不暢等問題，都可以就醫檢查，防患未然。

至於患者術後恢復狀況也十分良好，手術五天後順利出院，體重更減少7～8公斤，患者及其母親都十分感謝醫師。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59006

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

疫苗 莫德納 肌肉

上一則

旅美男返台用這儀器治胸悶 「啵」一聲右耳受損4年聽力竟恢復

下一則

呼吸錯誤恐導致牙齒歪斜 醫傳授「鼻之呼吸」4招

延伸閱讀

1個月跑56通告累倒？ 王心凌下月攻蛋竟爆「動手術」

1個月跑56通告累倒？ 王心凌下月攻蛋竟爆「動手術」
浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」

浙31歲9寶媽又懷孕 想湊12生肖 「不想浪費丈夫基因」
生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因
近視雷射、白內障術後「乾眼」如何降低併發症？人工淚液怎選擇？

近視雷射、白內障術後「乾眼」如何降低併發症？人工淚液怎選擇？

熱門新聞

有研究指出，喝茶能夠幫助降低血壓。（Getty Images）

喝茶降血壓？ 只有這3種有效

2023-08-22 02:00
圓筒絲瓜一般市面上較常見。(本報資料照片)

絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味

2023-08-23 02:00
顏宗海表示，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（本報資料照片）

吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量

2023-08-20 05:23
（圖:健康醫療網提供）

防食物中毒 專家提「保命5要訣」打蛋後莫忘1動作

2023-08-20 01:15
陳美鳳20幾歲時身材超火辣。（取材自臉書）

67歲「最美歐巴桑」陳美鳳靠8個秘訣凍齡

2023-08-24 21:00
圖片來源 ／健康醫療網

全球17%人受頭暈所苦 「1運動」治頭暈也可不用藥

2023-08-25 01:00

超人氣

更多 >
亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中

亞裔女大學生護母 被刺107刀命喪西雅圖家中
Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？
生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因

生9娃又懷孕 浙江人妻想湊齊十二生肖：不想浪費夫基因
亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔

亞裔體內「永久性化學物質」 明顯高於其他族裔
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正