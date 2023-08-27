小腹婆勤瘦身仍像懷孕 竟是重達3.5公斤子宮肌瘤作祟

圖片來源 ／健康醫療網

41歲莊姓婦人1年多前開始認真減肥，但即便手腳都明顯看出成果，唯獨下腹部始終不動如山，連同事都好奇是否懷孕，私下頻問：「是不是未滿3個月不能講？」，經就醫檢查後，才發現是子宮肌瘤作祟，手術後取出重達3.5公斤、宛如臉盆大般的肌瘤，總算讓她笑說：「再也不用捶肚子自清了」！

小腹明顯隆起 子宮肌瘤惹禍

台灣亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌表示，患者就醫時發現四肢纖細，唯獨小腹明顯突起，超音波檢查後確認是長在子宮肌肉 層內的巨大子宮肌瘤，隨後抽血報告也發現血色素（Hb）偏低，只有4gm/dl（正常女性應該為12gm/dl左右），顯示患者也有嚴重貧血問題，研判是子宮肌瘤在長大過程中，逐漸造成經血量增加，但患者已經適應肌瘤，以致於未能提早發現就醫，才會讓肌瘤越長越大。

手術過程中，陳泰昌主任發現巨大子宮肌瘤不僅包住輸尿管、壓迫子宮及卵巢，且盲腸也黏著在肌瘤上，但醫療團隊仍盡全力上述器官全數保留下來，最後順利取出重達3.5公斤、寬約40公分的子宮肌瘤。

常見婦科疾病 子宮肌瘤要追蹤

據統計在台灣約每3至4個女性就有1個有子宮肌瘤，尤其以30-40歲婦女為高風險群，但確實多數肌瘤在長大的過程難以察覺，因此容易令人輕忽，陳泰昌主任指出，子宮肌瘤是婦科很常見的疾病，遺傳、染色體異常及荷爾蒙等都可能是致病原因。若有經血量增多、貧血、頻尿、腹脹、排便不暢等問題，都可以就醫檢查，防患未然。

至於患者術後恢復狀況也十分良好，手術五天後順利出院，體重更減少7～8公斤，患者及其母親都十分感謝醫師。

資料來源：健康醫療網

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