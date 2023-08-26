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有定期去獸醫院嗎？「體重下降」恐是寵物生病指標

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

全球寵物食品領導品牌總部，在本月初公佈了一項由英國布里托斯大學（University of  Bristol）進行的最新研究 : 這項英國史上最大貓群樣本數的研究，回收了超過14,000份的有效調查，研究結果發現，有超過50%貓咪在出現健康問題時，並沒有在第一時間前往獸醫院就醫。

很多飼主認為，貓比較好照顧。但要讓貓咪健康，做個負責任的飼主，必須做到提供牠足夠的空間與資源，正確的營養與飲食，讓貓運動與表現自然行為，例如獵食、摩爪，定期讓貓咪接種疫苗、植入晶片、體內外寄生預防乃至結紮等等考量。此外最重要的，請務必定期接受健康檢查。

貓科動物會隱藏不適　嘔吐、腹瀉、食慾變化應就醫

台灣著名的貓專科醫院的醫師郭嵐忻說，貓科動物特別會隱藏不舒服與疼痛。「當貓咪出現食慾變化、精神不振，甚至是嘔吐或腹瀉等症狀時，即便看似輕微，飼主也應該要注意，因為這些症狀背後代表的，可能是更嚴重的疾病。」

郭嵐忻醫師舉例，嘔吐是腸胃道出現問題時常⾒的臨床症狀，但其他系統的疾病也可能引起嘔吐，例如甲狀腺亢進、癌症；體重是相對客觀的指標，即便在飲食正常甚至食慾增加的情況下，體重卻下降，仍然代表貓咪可能⽣病了。狗狗其實也是如此。

郭嵐忻醫師建議，貓犬一般需在6-10月齡，發情前進行絕育，若超過建議月齡，女性貓犬將來得乳腺瘤的機率會上升，以貓咪來說，乳腺瘤85%都是惡性的，公的貓犬則易形成習慣性的性賀爾蒙行為，絕育也無法改善，因此讓貓每年最少進行一次健檢，才能有效追蹤健康狀況，如果寵物已邁入高齡階段或有慢性疾病，則建議每半年健檢⼀次或回診追蹤，或配合獸醫的建議的時程來進行檢查。

根據布里托斯大學的這份研究報告，阻礙飼主帶貓看獸醫的原因，不外乎便利性不足、寵物抗拒以及經濟考量。

知名寵物食品的總經理張堇琪提及，公司一直以深耕寵物健康營養、推廣當一個負責任的飼主為使命，同時也積極推動寵物健康管理意識。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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