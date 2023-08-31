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超音波神經阻斷術 術後止痛新選擇

周宗禎
超音波神經阻斷術致嚴重併發症風險小，合併各種止痛方式更能達到較佳術後止痛。（圖：胡紀豪提供）
超音波神經阻斷術致嚴重併發症風險小，合併各種止痛方式更能達到較佳術後止痛。（圖：胡紀豪提供）

很多人怕手術是因為怕痛，還有止痛藥物可能帶來的嚴重副作用。醫師表示，過去傳統方式多半以靜脈注射嗎啡類藥物，合併使用消炎止痛藥；然而因為是全身性給藥，對部分患者難免有較強副作用，包含頭暈、噁心、嘔吐等。臨床上易暈體質患者，因術後可選擇的止痛藥有限，往往使陷入兩難，不知該選擇「痛」還是「暈」。

還好近年麻醉醫學發展，術後止痛方式越來越「多元」。台灣台南市立安南醫院麻醉科主治醫師胡紀豪說，其中神經阻斷術可更精準、更完善止痛，方法是將局部麻醉藥注射到掌管手術部位的感覺神經周圍，使感覺麻木達到術後止痛目的，也可減少因疼痛引發的內分泌、發炎反應，甚至減少全身麻醉用藥劑量，能更舒適甦醒與快速回復。

超音波可正確地辨別周圍組織與針尖位置，使藥效更確實，並減少可能產生併發症。胡紀豪說，注射完產生暫時性麻木感與肢體無力屬正常現象，僅須避免傷口重壓或使用患側支撐等施力活動。

胡紀豪說，任何醫療處置都有相關風險，但超音波神經阻斷術致嚴重併發症風險「非常小」，不過如何侵入性治療注射處有局部感染或血腫的可能，且少數患者在藥效過後仍有麻木感覺，通常在數日或數周後會自行恢復。估計實際發生永久性神經傷害的率極低僅約5000至30000分之一。

胡紀豪指出，超音波神經阻斷術合併其他止痛方式能達到較完善的術後止痛，減輕因單一給藥方式所造成的藥物副作用，並且減少身體發炎反應，協助患者盡早下床活動復健，達到快速康復目的。

想採用超音波神經阻斷術作術後疼痛控制，可在主治麻醉醫師手術前訪視時詢問，再由醫師就個別患者的手術和身體評估是否適合。

併發症 醫學

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