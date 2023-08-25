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慢性病藥會影響勃起？ 醫師破解3大勃起障礙迷思

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

勃起功能障礙對男性來說一直是難言之隱，許多人礙於面子問題不願就醫，許多錯誤資訊流傳，男性也因此對勃起功能障礙有許多迷思。台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭破解民眾常見3迷思，並提醒所有男性「勃起功能障礙只是一個身體機能問題，不需這麼隱晦」。

錯誤迷思一 勃起功能障礙年紀大才會有

勃起功能障礙過去多發生在有慢性病的年長者，因此有許多人認為勃起功能障礙年紀大才會有。不過，蔡維恭表示，勃起功能障礙分為器質性、心因性、混合性，所以勃起問題也有可能會受到壓力、疲勞等因素影響，而現代人心理壓力大、作息不正常等，其實勃起功能障礙已逐漸有年輕化趨勢。

所以勃起功能障礙並不是年長者專屬，青壯年族群也可能會有，應多加留意，別因為錯誤迷思認為自己還年輕怎麼可能會不舉，或是礙於年紀問題羞於說出口而不就醫尋求專業評估、治療，這樣反而可能會再產生另一種壓力，進而影響到性行為時的表現，導致惡性循環。

錯誤迷思二 勃起功能障礙只會影響性行為

有些人覺得勃起功能障礙只會影響到性行為，不需要太過在意。但是蔡維恭指出，勃起功能障礙不只會影響性福，它更與心血管疾病、攝護腺肥大等多項慢性病的風險因子相似，診間也常遇到有患者因不舉求診，檢查後連帶發現有其他慢性病，因此勃起功能障礙常被視為男性全身健康的前哨站。

此外逃避性生活的影響，其實對人格、人際關係等都會產生負面影響，而且勃起功能障礙成因有器質性因素，會因為動靜脈血管、神經、內分泌荷爾蒙系統，或是陰莖海綿體結構異常、外傷等引起勃起問題，所以男性若有相關問題應進一步就醫檢查、治療。

錯誤迷思三 高血壓糖尿病藥會影響勃起功能

此外，有些人認為吃高血壓、糖尿病等慢性病藥會影響勃起，因此擅自停藥或是不願意接受治療。蔡維恭強調，慢性病藥物對勃起影響少，而且慢性病若不吃藥控制，勃起功能也會受到影響。

反而，民眾應避免的不是慢性病藥物，而是網路上、坊間隨意購買的保健食品或偽藥。蔡維恭提醒，勃起功能障礙的治療藥物屬於處方藥不可廣告，須由醫師開立或拿到處方箋後才可至藥局購買、取得，網路上廣告販售的產品許多都沒有認證，甚至不是保健食品。

蔡維恭呼籲，若有勃起功能障礙應到門診諮詢，進一步評估並接受治療，千萬不要在網路上擅自購買來路不明的偽藥、產品。

資料來源：健康醫療網

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