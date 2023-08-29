鍛鍊心肺系統健康 癌症風險降低40%

心肺健康是指一個人進行有氧運動的能力，例如持續跑步、騎自行車、游泳，甚至爬樓梯。(取材自ingimage)

良好的心肺功能不只對身體健康有益，一項刊登在「英國運動醫學 期刊」(British Journal of Sports Medicine)的大型研究表明，心肺系統健康的男性，可以將九種不同形式的癌症 的風險降低高達40%，受影響的癌症包括頭部、頸部、肺部、腎臟和腸胃系統的癌症。

心肺健康是指一個人進行有氧運動的能力，例如持續跑步、騎自行車、游泳，甚至爬樓梯。眾所周知，它與降低某些癌症的風險有關，但較少有針對多個癌症部位的長期研究。

在該項研究中，研究人員對瑞典 超過100萬年輕男性進行了平均33年的追蹤調查，從他們參加軍事體能測試開始，直到2010年為止。研究人員隨後分析了這些男性的癌症診斷率，並將其與軍事測試中記錄的健康狀況進行比較。

研究人員根據參與者的體能測試結果，將參與者區分為低、中和高三個級別的心肺適能(cardiorespiratory fitness, CRF)或稱心肺耐力，這是衡量一個人的心血管和呼吸系統向肌肉供氧能力的指標。在分析數據後，研究人員發現較高的心肺適能與較低的患九種癌症的風險之間存在關聯性，其中尤以腸胃道癌症中最為明顯：

直腸癌風險降低5%、胰腺癌風險降低12%、腸癌風險降低18%、頭頸癌風險降低19%、腎臟癌風險降低20%、胃癌風險降低21%、食道癌風險降低39%、肝癌風險降低40%、肺癌風險降低42%。

但是，研究人員還發現，較高的心肺適能與增加7%的前列腺癌風險及31%的皮膚癌風險之間也存在關聯。研究人員推測，健康的男性也更容易篩查前列腺癌和皮膚病變，從而導致更多病例和更早診斷有關。

該研究主要作者、瑞典哥德堡大學兒科系博士後研究員Aron Onerup博士表示，良好的健康水平似乎能夠降低許多類型的癌症風險，同時在接受癌症治療時更容易獲得成功的結果。這些研究結果強化了建立健康習慣以提高健康水平的論點，並且應該從小開始。

不過研究人員提醒，該項研究是觀察性的，並未證明較佳的心肺能力會降低患這些類型癌症的風險，它只是發現了一種關聯。此外，該研究僅針對男性，因此尚不清楚女性的結果是否相似。