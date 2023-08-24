長期吃壯陽藥有害處？有哪些副作用？怎麼吃效果好？

醫師表示，使用壯陽藥物大體上是安全的，但不可購買未經醫師認可的藥品，避免危害身體。（取材自ingimage）

壯陽藥是許多泌尿科門診患者會拿到的藥，這些藥物通常能協助患者重振雄風，然而，長期使用壯陽藥會不會有上癮的問題？一直服用會不會有什麼副作用？對身體到底會有什麼影響？醫師表示，長期服用壯陽藥反而是有保護的效果。

台北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在個人YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》中指出，許多人擔心吃威而鋼（學名：西地那非，Sildenafil）和犀利士（學名：他達拉非，Tadalafil）這些壯陽藥物會不會導致心血管疾病 ，甚至進一步引發心臟病 問題。

程威銘表示，事實上根據幾個瑞典 大型研究顯示，當你有性功能障礙時，未來發生心肌梗塞或中風等心血管疾病的機率相對高，但在服用這些有西地那非或他達拉非成分壯陽藥物的治療後，這樣的關聯性反而就沒有了。

另外，在丹麥一項全國性的研究發現，有服用前述壯陽藥物的人比沒有使用的人其死亡率還低，不過程威銘提醒，這可能無法排除服用壯陽藥物的人經常進行性行為有關。他也鼓勵，如果心有餘力可以多做愛，不僅對心血管有助益，對攝護腺也有正面的影響。

程威銘補充，在瑞典的另外一項研究中發現，那些因心肌梗塞住院且康復出院的人，後續在服用壯陽藥物之後，其未來的死亡或心血管疾病再次復發的機率是隨著拿藥的次數降低。

值得注意的是，除了心血管有狀況的人之外，程威銘表示，若是你是糖尿病患者的話，盡管對壯陽藥的反應可能會比較差，但服用這些藥物一樣是具有保護的效果。

大體上，使用壯陽藥物是相當安全的，即便是長期使用的患者也是如此。不過程威銘也提醒，千萬不要購買未經醫師認可的壯陽藥品，才不會對身體造成意想不到的危害。

威而鋼和犀力士有哪些副作用？

壯陽藥協助許多人再次 「抬頭 」，但是吃了之後可能因血管擴會張產生頭痛、鼻塞甚至背痛的副作用。泌尿科醫師邱鴻傑曾受訪指出，約有5%的人會有這類的副作用，要等藥物的半衰期過後，副作用才會自然消失。

邱鴻傑指出，吃了威而鋼可能會出現的副作用包括頭痛、臉部潮紅、腹脹、鼻塞、視覺障礙、腹瀉、頭昏、皮膚紅疹等，這些都是因為威而鋼引起血管擴張引起。

至於犀力士的副作用，邱鴻傑表示除了臉部潮紅、頭痛等副作用之外，還有部分人會有背痛及肌肉疼痛的副作用，但在藥效退了之後，症狀也會隨之緩解，一般需時比威而鋼久，約要24至36小時。

壯陽藥怎樣吃效果比較好？

泌尿科醫師梁景堯曾受訪表示，別以為壯陽藥物吃了就「一定行」，必須配合生、心理的狀況，包括適當的性刺激、不能分心等。而如果血管失去彈性，效果也不好。下列三種情況可能會影響壯陽藥的效果：

1.吃太油，影響吸收效果

威而鋼並不傷胃，飯前吃與飯後，應該都差不多，但如果吃得太油膩會影響吸收，「大魚大肉之後如果想上場，效果不好。」

2.慢性病，未必吃了再上

建議可在行房前半小時到一小時服用威而鋼，藥效可達4至6小時，而犀利士的效果則可以持續36小時。梁景堯表示，臨床上會視患者的狀況給不同的藥物，如果患者本身有慢性病影響性功能，犀利士可以小劑量的每天固定服用，不必吃了再上。

3.多提肛，可以增進藥效

平常多做深蹲及提肛的運動，有助於骨盆腔的血液循環，也會讓藥物的效果更好。