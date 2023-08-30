勃起功能障礙 醫：恐心血管疾病警訊、導致攝護腺肥大

40多歲高先生面臨父母想要抱孫的壓力，但平常工作繁忙遇到老婆排卵期就得「按表操課」卻發生不舉等窘境，長期下來床事反而變成壓力來源，不只讓床事變成壓力，更影響感情。經過看診服用低劑量藥物以及醫師建議後狀況明顯改善，老婆更是成功懷孕。

「勃起功能障礙一直是『男』言之隱」，台灣男性學暨性醫學 醫學會理事長蔡維恭表示，以台灣為例，根據統計，台灣40歲以上男性約有一半勃起功能障礙，但礙於面子問題，就診率十分低，僅約一成願意尋求專業，甚至有人找偏方。

蔡維恭說，勃起功能障礙是認定主觀，只要是經常或是持續無法達到滿意性行為如不能持續、硬度不理想等都屬於勃起功能障礙，不一定是要完全不舉。不只是影響到伴侶性生活，更是心血管疾病 的警訊。

蔡維恭表示，勃起功能障礙是陰莖動脈血管阻塞所致，是心血管疾病警性，國外研究更指出，6成勃起功能障礙患者在3年內會發生心血管疾病；隨著年紀增長、勃起功能障礙也可能導致攝護腺肥大。而隨著現代人心理壓力變大、長期不良生活習慣等，40歲以下求診人數近期也有增多趨勢。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修表示，勃起功能障礙分成器質性、心因性以及混合性，混合性通常是先發生器質性在影響心理層面。無論成因，第一線治療都是藥物，藉由放鬆陰莖海綿體平滑肌並擴張血管已達勃起效果。

黃逸修說，以往患者常是有需要才吃藥並講求立即見效，但反而離正常性生活越來越遠，心理壓力更大。因此若想要更自然的做法，每日保養的做法，每天服用低劑量藥物避免心理壓力加劇。

蔡維恭也說，藥物常見副作用為臉紅、頭痛、肌肉 痛等，但發生率約僅有5至10％，並且沒有心肺功能影響等後遺症。