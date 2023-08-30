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她無性經驗 竟染尖銳濕疣 醫師：留意共用浴巾、公廁

（林琮恩）
人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中，愛乾淨的女性也可能間接感染。此為示意圖。（本報資料照片）
人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中，愛乾淨的女性也可能間接感染。此為示意圖。（本報資料照片）

一名網友在社群媒體表示，其女性友人很愛乾淨，20多年來也從未交過男友、沒有不正當關係，出門使用公廁也相當謹慎，會用衛生紙墊著，或以手掌墊在臀部下方。即使如此小心，仍確診俗稱「菜花」的尖銳濕疣。醫師表示，人類乳突病毒（HPV）常存在公共環境中、可能間接感染，建議民眾在如廁前洗手；國內外曾有多起因共用浴巾感染的案例，應特別留意。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，即使女性外生殖器並未直接接觸帶有病毒的物體表面，經由如廁完畢後擦拭等行為，也可能讓手部沾染的病毒間接碰觸到外生殖器，造成感染、確診。曾有研究針對醫院診間，上午先取樣，確認沒有HPV，但下午再次採樣，發現診間不同位置均有病毒反應，可見環境中可能存在病毒，若民眾皮膚接觸，就有可能因間接接觸導致感染、發病。

陳煜也說，接觸到病毒不一定會導致發病，這與民眾個人抵抗力有關，若接觸後馬上洗手，也能杜絕病毒傳播。建議民眾如廁前先清潔雙手，如廁後也要再次洗手。比起乾燥環境，潮濕的事物更容易感染病毒，如潮濕的毛巾、民眾常坐著休息的泳池邊、三溫暖、公共浴場等環境，被病毒感染的機會較高，接觸後務必要洗手。

有網友留言表示，擔心與家人共用浴巾或租屋處共用洗衣機，會增加感染菜花的機率。陳煜表示，與家人共用浴巾而感染菜花的案例，國內外都曾發生；共用洗衣機則因清水沖洗、會加入清潔劑等，都能清除病毒，不易因此感染菜花。另外，貼文中的網友看似不曾發生性行為，但針對有發生性行為的女性，使用保險套能避免感染愛滋病、淋病，但對防治菜花、皰疹效果有限，因保險套通常只能包住男性龜頭、陰莖前段，陰莖根部仍會接觸女性生殖器。

醫師建議，要避免感染菜花，最佳的方式仍是接種HPV疫苗。

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