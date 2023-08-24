痛到動彈不得、被扛回家 當心僵直性脊椎炎5症狀

（圖：健康醫療網提供）

39歲的專利工程師「小諺」，高中時相約同學打籃球，但經常莫名軟腳、髖關節 疼痛，大學時甚至痛到站不起來，被同學扛回宿舍。10多年改到風濕免疫科就醫，確診是「僵直性脊椎炎」。風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長、輔仁大學附設醫院風濕免疫科主任蔡長祐表示，僵直性脊椎炎常見5大症狀，包括半夜背痛驚醒、下肢疼痛、肢體僵硬等，呼籲病友及早就醫，以免導致駝背變矮甚至併發心血管疾病 。

醫囑無法治癒切勿拖延

42歲的軟體工程師「阿鴻」五專時上體育課出現膝蓋腫脹，看了跌打損傷貼膏藥卻無好轉，輾轉到風濕免疫科才確診是僵直性脊椎炎，嚴重時需每天服用2顆止痛藥，但又擔心長期吃藥會傷身，常常未按時服用藥，病況加劇導致駝背，身高倒縮2公分變168公分。

蔡長祐表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫性疾病，主要影響脊椎關節，高風險族群如45歲以下青壯年，男女比例3：1，長期發炎容易造成脊椎沾黏與融合，導致活動度變差。大部分病友具有HLA-B27基因，有家族病史者的發病機率更高。常見症狀包括：

腰部晨間僵硬或背痛（晨僵）超過30分鐘

背痛會在活動後減緩

曾在半夜因背痛而痛醒

交替性臀部或髖關節疼痛

下肢疼痛

然而，病友初期常將關節疼痛誤認為運動傷害，不少年輕男性患者因忙於學業或工作，常常自行買止痛藥了事，甚至拖了一年以上才正確診斷。

蔡長祐指出，僵直性脊椎炎若延誤治療或長期控制不佳，容易造成疼痛與脊椎僵硬，並導致脊椎沾黏，影響身體姿勢、睡眠與生活品質，產生虹彩炎、乾癬、骨質疏鬆、心血管疾病、發炎性腸道疾病等共病的風險也比一般人更高。呼籲民眾若關節疼痛超過2週，或持續3個月以上有晨間僵硬、背痛，應盡快到過敏風濕免疫科檢查與治療。

多運動有助控制病情

台北榮民總醫院過敏免疫風濕科周昌德表示，僵直性脊椎炎雖無法根治，但健保 已給付多種藥物，包括疾病調節抗風濕藥物、非類固醇消炎藥、生物製劑，今年4月健保首度給付的口服標靶小分子藥物，都有助病友達到「止痛降發炎、保持脊椎活動範圍及功能、預防併發症發生」的3大目標。

例如，阿鴻以往治療藥物耐受度不佳，期待轉換新的治療方式；小諺則希望減少請假、或下班趕夜間門診注射生物製劑，兩人與醫師討論後，最近使用口服標靶小分子藥物，不僅免於打針之苦，發炎與僵硬疼痛皆明顯改善。

周昌德呼籲病友，無論是剛確診或正在接受治療，如有疾病控制不佳，應與醫師充分溝通，依據個人病況與生活習慣擬定治療對策。除了藥物治療，避免抽菸，養成游泳、有氧運動等運動習慣，也有助於控制病情。

資料來源：健康醫療網

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