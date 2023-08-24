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普里格津墜機亡 前MI6高官：俄早已發包要處理他

「小弟弟」癢痛流出濃稠分泌物 他急就醫動刀外型還更美觀

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

1名年輕男子包皮過長，1年多來反覆發炎，不僅搔癢刺痛，還有濃稠分泌物，持續擦藥仍不見好轉。經由花蓮門諾醫院泌尿科醫師江景翔進行新式包皮槍手術，術後復原快且不用拆線，小弟弟外型還更美觀，讓患者開心直呼終於找回「小弟弟」健康。

包皮過長 易感染撕裂傷

包皮過長導致的包莖問題，不僅不好清潔、容易發生感染或增加性病復發風險，更可能在性行為過程中，拉扯包皮繫帶而造成撕裂傷。更有研究指出，長期的包皮龜頭炎，甚至與陰莖癌變有關。若男性患者有包皮過緊，完全推不開，導致龜頭無法露出而易藏汙納垢者，亦或僅部分露出，勃起時龜頭會卡住，造成「嵌頓性包莖」，以及反覆出現包皮、龜頭炎，甚至影響性生活。

對於包皮過長導致陰莖搔癢、發炎，甚至影響房事，許多男性難以啟齒，雖有想割包皮的念頭，但卻因害怕疼痛而拒絕手術，長期下來導致小弟弟嚴重紅腫感染，甚至飄出異味。醫師建議，若民眾出現上述狀況，建議應就醫診斷，進行專業評估是否需要進行割包皮手術一勞永逸。

新式手術 疼痛感低、傷口復原快

江景翔表示，割包皮手術目前多採用新式包皮槍環切術，吻合器套入包皮後，可同步進行切割與縫合，不僅縮短手術時間，術後復原快，傷口也更美觀完整，而且出血量少，僅剩輕微疼痛，照護和恢復均比傳統手術有更好表現，除了局部麻醉，還可選擇自費舒眠全身麻醉。

採用包皮槍手術前，會先測量生殖器周長尺寸，挑選相對應的一次性包皮槍進行切割。切除包皮同時，釘子也會直接釘入止血縫合，幾乎沒有出血，而且傷口整齊美觀。過程也因為沒有傳統作法所需的皮下解剖步驟，因此能大幅降低患者疼痛感，手術時間包含前置麻醉作業不到30分鐘，民眾接受度相當高。

江景翔提醒患者，術後1周建議不要碰水，盡量擦澡維持清潔，前3天會用無菌彈性繃帶及紗布纏繞傷口，並叮嚀睡前盡量減少水分攝取，避免因脹尿導致夜間勃起；若出現腫脹或滲血，病患僅需以手部虎口輕握患部，進行環狀壓迫止血便可緩解；術後第3天起安排回診並檢查傷口，之後便輕度換藥，等待縫合釘自行脫落癒合即可。脫釘時間不同病人間可能有所差異，平均約需要2個星期至1個月，原則上術後1個月完全脫釘後，即可恢復性行為。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58926

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