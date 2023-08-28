改善頭暈免吃藥 醫：勤做前庭復健運動

醫師指出，約六成頭暈疾病可靠非藥物治療的「前庭復健運動」改善，讓有頭暈困擾的人在家就能輕鬆復健治頭暈。(圖：台中慈濟醫院提供)

頭暈是現代人常見文明病，根據醫學 研究指出，全球有17％的人飽受頭暈困擾。醫師指出，約六成頭暈疾病可靠非藥物治療的「前庭復健運動」改善。

廣泛的頭暈包含看出去景象會轉的「眩暈」和不會轉的「暈」。台灣台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃說，造成眩暈原因很多，其中前庭功能失調是導致眩暈的主因。前庭系統是掌管平衡感的系統之一，臨床實證病人透過前庭復健的物理治療方式，每天做並持續一個半月至三個月就能有效改善症狀。

他指出，以台灣為例，目前頭暈治療大多採口服藥物，但長期服用藥物，不僅會延緩平衡感恢復，更有可能反效果造成頭暈等副作用。

物理治療師廖玟玲表示，前庭復健運動是針對前庭功能障礙導致的頭暈，由物理治療師設計一套運動練習計畫，經醫師評估確認頭暈成因後，為病人量身打造一套運動，對大部分慢性頭暈都有一定程度效果。

「手伸直比一，頭往右再往左」，廖玟玲示範做前庭復健運動，包含視覺穩定、靜態平衡、動態平衡等運動。

受暈眩困擾30幾年的詹小姐直呼，「動作一點都不難」，回家會勤練習，盼能擺脫頭暈。九旬陳伯伯是張滋圃醫師的患者，他形容眩暈起來像地震 ，未來想接受物理治療師的前庭復健運動來改善。