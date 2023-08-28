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感冒併發中耳炎 造成耳膜破損、聽力退化

（李成蔭）
感冒可能會併發中耳炎，或造成耳膜破損、聽力退化的現象；圖為示意圖。（Getty Images）
感冒可能會併發中耳炎，或造成耳膜破損、聽力退化的現象；圖為示意圖。（Getty Images）

一名53歲的蔡女士因感冒併發中耳炎，感冒痊癒後卻左耳耳膜破損，並有聽力退化。醫師表示，蔡女士聽力經評估明顯受損，因此施以「內視鏡微創耳膜修補術」，耳膜於術後一個月完全修復，三個月後，聽力也進步到28分貝，溝通無礙。

據了解，蔡女士感冒雖然治療痊癒，但是中耳炎卻造成左耳耳膜破損，反覆流出分泌物，聽力因此退化，旁人講話經常聽不清楚，難以溝通。原想觀察能否好轉，可是卻再度感冒，耳朵更痛，分泌物也變得更多，經醫師評估只聽得到55分貝，相比正常聽力為25分貝聽力明顯受損。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯說明，耳膜若不慎破損，且範圍大於2成，就會引發傳導性的聽力障礙，若受損不到2成則不一定會影響聽力，而受損原因中，中耳炎是最常見的成因，該類感染占約4、5成，外力撞擊的破損則約2成，可能是挖耳朵、水柱沖擊、耳壓變化所導致。

耳膜若破損未適切治療，導致破損嚴重，出現分泌物，日積月累下將可能合併中耳、內耳問題，包含上皮細胞增生長膽脂瘤、暈眩、頭暈、神經性聽力障礙，更甚者可能引起顏面神經麻痺，而細菌要是擴散至腦部，更可能發生腦膜炎或腦膜下膿瘍等嚴重情形。

鄭靜雯指出，若發炎、破損持續兩三個月以上就會建議手術治療，過往沒有內視鏡時，要修補耳膜必須從耳朵後方畫一個五到六公分的傷口，掀開耳殼予以治療，術後傷口疼痛、復原耗時。

這次為蔡女士施以「內視鏡微創耳膜修補術」，內視鏡的方式從外耳道深入耳內手術，復原速度和疼痛感皆大幅降低；蔡女士術後一個月，耳膜已完全修復，三個月後，聽力也進步到28分貝，溝通無礙，恢復了生活品質。

鄭靜雯呼籲，聽力是一輩子的事，感冒引起的中耳炎務必定時就醫追蹤，若出現持續性的耳膜破損，建議與醫師討論是否需要修補，以預防出現嚴重的併發症

併發症

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