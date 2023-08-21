失眠就買安眠藥吃？ 精神科醫師提醒4大原則

圖片來源 ／健康醫療網

有些民眾擔心因失眠 到精神科就診，會從此被精神科藥物控制，索性選擇自行從藥局購買安眠藥、或從親朋好友手上索取藥物。但醫師指出，在沒有經過正確評估和說明使用方法的狀況下貿然使用，除了可能因副作用而增加跌倒、車禍、呼吸抑制、認知功能下降的風險，長期使用還會有安眠藥依賴（或成癮）的可能。

安眠藥5大用藥原則 不建議超過4周

台灣台北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師李宜庭說，一般而言，如要使用安眠藥，不建議超過四個禮拜，且不宜天天使 用。建議原則是：

1.最低有效劑量 2.間斷使用 3.短期使用 4.逐漸減藥 5.當用則用、能省就省

其中第五項原則，「當用則用」指的是如果預期隔天需要保持良好精神，但在非藥物的方式下（例如放鬆練習）經過半小時仍睡不著，就直接使用安眠藥、不要忍。「能省就省」則是指如果隔天可以放鬆或是假日，就儘量以非藥物方式幫助入眠。

遵循以上原則、有紀律的使用安眠藥，當能降低安眠藥依賴風險，此外，請醫師開立半衰期較長（長效）、作用較慢的藥物，也是降低成癮性的有效做法。

使用安眠藥應謹慎 經醫師評估及開立

李宜庭表示，失眠是現代社會常見問題，但使用安眠藥應謹慎，必須經由醫師評估及開立使用，並遵循處方劑量和用法，以避免對健康造成不良影響、甚至帶來成癮風險。長期使用安眠藥的患者如要停藥，建議與醫師討論、以合理的減藥方式合併非藥物治療，以避免嚴重戒斷症狀（如癲癇、譫妄、反彈性失眠等），並增加安全停藥的成功率。

資料來源：健康醫療網

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