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上班長坐罹痔瘡 微創雷射消融手術擺脫隱疾

記者黃寅／台中報導
醫師說，多吃有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便祕風險。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
醫師說，多吃有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便祕風險。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名42歲男性每天在電腦前工作達數小時，半年多前出現血便症狀，並在肛門口摸到隆起的小肉團，原本以為只要推回去就好，沒想到血便症狀日趨嚴重，一度連蹲下穿鞋都會痛。就醫檢查發現罹患痔瘡，經醫師施以微創雷射消融手術，才解除困擾。

台灣亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲說，患者因工作關係，平常都得坐上好幾個小時，加上長期便祕，最長四至五天未如廁，排出糞便很硬，最近更在肛門附近摸到突起肉團，排便後經常在馬桶裡鮮紅。

江驊哲說，觸診檢查確認是痔瘡，且嚴重程度已達到第三級，痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，因此建議採用手術治療，但患者對於傳統手術後的恢復期較長十分猶豫。後來決定採用「微創雷射痔瘡消融手術」方式處理，手術時間約30分鐘，術後患者即可下床並返家，隔天也能順利上班。

他說，痔瘡是肛門常見疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦加上平時有飲酒、喜歡吃辛辣食物，或者長時間站或坐，導致肛門壓力過高，就會造成痔瘡組織充血、脫垂，之後逐漸變成痔瘡。

江驊哲說，藉由微創雷射手術，可利用極細的光纖在肛門口穿刺二至三個小洞，大小約僅針孔大，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織，過程中幾乎不會流血，且疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感。

患部會在六至八周恢復到正常狀態，十分適用一到三級痔瘡，術後隔天多數患者可恢復日常生活，只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。

他說，除非是新生兒，否則人人或多或少都有痔瘡的問題，關鍵在於是否會影響生活品質。因此，若症狀輕微，會建議採用保守治療，例如塗抹藥膏、塞劑或者口服軟便藥物，多吃有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便祕風險。

此外，平時不妨採取溫水坐浴的方式，降低肛門括約肌壓力、促進局部循環，達到消腫、止痛的效果。

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