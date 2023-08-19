我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

七夕心臟蹦蹦跳竟是心衰竭警訊 醫：4大症狀盡早就醫

記者林琮恩／台北即時報導
醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。示意圖。（Ingimage）
醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。示意圖。（Ingimage）

七夕情人節將至，約會時臉紅心跳是常見表現。但醫師提醒，心跳加速、「心臟蹦蹦跳」的狀況，也可能是心衰竭的徵兆，嚴重時會造成患者猝死，民眾若出現容易疲倦、易喘、下肢水腫及心跳過快4大症狀，應及早就醫。

台灣台大醫院心臟血管科主治醫師暨整合醫學科主任王宗道說，民眾對心衰竭常見表現「累、喘、腫」，即患者容易疲倦、心悸、下肢水腫已有一定認知，但常忘記「心跳過快」也是心臟衰竭的主要症狀之一，民眾時常有類似陷入愛河，心跳加速的狀況，也要注意可能是心衰竭癥兆。

他表示，心衰竭致病機轉就像身體幫浦動力不足，無法供給足夠血液給全身器官。心衰竭導致心跳加快的原因，是心臟收縮力道不足，須加快跳痛供給血液給全身器官，久而久之將引發多重器官衰竭、心律不整，甚至造成患者猝死。根據統計，心衰竭患者5年死亡率超過5成，比多數癌症還高，建議民眾出現疑似症狀時應及早就醫、治療。

王宗道表示，心衰竭與多數慢性心血管疾病有相同的致病因子，臨床上近9成心衰竭患者合併2至3種共病，如糖尿病、腎臟病等。統計顯示，急性心衰竭患者併發腎功能惡化比率高達45%，有40%心衰竭患者同時患有糖尿病。故美國與歐洲心臟學會治療指引君建議，治療心衰竭時應考量其他共病，慢性病共同照護係重要趨勢。

「能兼顧心、糖、腎控管的藥物成為目前一線的治療選擇」，王宗道表示，心衰竭治療以藥物為優先。研究顯示，患者治療後能減26%因心衰竭或心血管事件住院風險，糖化血紅素顯著降低，也能有效降低腎衰竭風險、延長患者生存期。

他表示，曾有40歲上班族求診，檢查後除確診心衰竭，也發現患者糖化血色素（HbA1c）數值高達9%，超出正常人的最高值5.6%，且腎功能低下。用藥3個月後，患者不僅心臟收縮指標變好，糖化血色素降至6%，腎功能也恢復正常，足見共病管理的重要性。

王宗道說，過去心衰竭患者多以監測體重、水分攝取與血壓為主，但現在醫師開始關注心衰竭、糖尿病、腎臟病的共病風險，要求患者同步監測糖化血色素、腎功能、尿蛋白等數值。且要定期紀錄、定時服藥，並注重飲食習慣與運動、禁煙禁酒等。

他也說，依照共病情況的不同，心衰竭患者有相應的飲食原則可遵從，心衰竭與腎臟病共病患者更需注意包括飲食中鈉含量與蛋白質攝取，心衰竭及糖尿病共病患者應注意五穀根莖類、乳製品與水果等，直接影響血糖上升的食品攝取量。

糖尿病 猝死 醫學

上一則

45歲男心臟肥大衰竭 體外反搏治療改善

下一則

【食力】炎夏私密處搔癢難耐 多吃這7種食物加強保養

延伸閱讀

閩醫院失誤 扎破心臟害死4歲童 父要求院方負責、道歉

閩醫院失誤 扎破心臟害死4歲童 父要求院方負責、道歉
45歲男心臟肥大衰竭 體外反搏治療改善

45歲男心臟肥大衰竭 體外反搏治療改善
走幾步就喘 主動脈瓣狹窄聽心音揪出

走幾步就喘 主動脈瓣狹窄聽心音揪出
氣到昏倒 醫師：好發年輕女性

氣到昏倒 醫師：好發年輕女性

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。（Getty Images）

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」醫：這情形就可以

2023-08-13 03:27
圖片來源 ／健康醫療網

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

2023-08-18 00:30
(取材自健康醫療網)

排便習慣改變要小心 可能是大腸直腸癌徵兆

2023-08-16 00:40
圖片來源 ／健康醫療網

無人備餐、隨便吃恐營養不均 4招讓長輩吃出健康活力

2023-08-17 00:30

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢