勃起功能障礙 吃藥總擔心藥效不來 醫師建議「這樣」做

圖片來源 ／健康醫療網

許多男性可能有勃起功能障礙的困擾，每次性行為前就得吃藥，但又常遇到沒帶藥可是另一半又說想要的尷尬局面，或是在吃完藥後藥效卻還沒來，因而感到相當焦慮不安，心理產生壓力又再次影響到性行為，到底該怎麼辦？

台灣男性學暨性醫學 醫學會理事黃逸修表示，其實現在有低劑量的藥物可以每天服用，而且它比事前服用藥物的副作用發生率低、症狀較輕微，民眾可以視個別需求使用。

勃起功能障礙分3類型 青壯年族群也需留意

勃起功能障礙其實相當常見，台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭指出，根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，目前台灣40歲以上的男性半數都有勃起功能障礙，由於現代人心理壓力大、長期生活型態不良，近年來勃起功能障礙有年輕化趨勢，青壯年族群也需留意。

黃逸修理事表示，勃起功能障礙可分為「器質性」、「心因性」、「混合性」3種類型：

器質性：由動靜脈血管、神經、內分泌荷爾蒙系統、或是陰莖海綿體結構異常或外傷，所引起的勃起功能障礙

心因性：源於個人心理因素或心理精神狀況導致的勃起功能障礙，例如：生活與經濟的壓力、焦慮或憂鬱、或是夫妻之間感情不睦等

混合性：兼具上述兩種情況，通常是器質性先發生，時間一久再慢慢影響至心理層面，最後兩者合併存在

藥物不是只能事前使用 天天低劑量有「這些」幫助

無論是哪一種勃起功能障礙，第一線治療方式都是藥物治療。黃逸修理事提到，最常使用的藥物主要是藉由放鬆陰莖海綿體平滑肌，並擴張血管後達到勃起效果，過往患者多半是在有性行為需要前才使用，不過每次發生性行為就得吃藥，又擔心藥效沒來、沒有帶藥等，這又造成患者另外一個壓力。

黃逸修理事表示，藥物除了事前使用外，其實也可以天天服用，2者藥物是相同的只是劑量高低不同，原本事前使用的藥物劑量為20毫克／顆，天天使 用的則為5毫克／顆，每日服用可維持體內有一定的藥物作用濃度，讓性行為能更「自然」，也能減少必須事前用藥的一些焦慮。

此外，黃逸修理事指出，每日服用低劑量藥物，除了能改善勃起功能障礙外，也可以改善攝護腺肥大相關的下泌尿道問題，減少心血管風險。

天天服用會有副作用嗎？如何使用？要吃多久？

由於藥物會擴張血管達到勃起效果，因此會有鼻塞、臉發熱發紅（潮紅）等輕微副作用，或是色覺異常（看東西顏色產生變化）、背痛等特殊副作用。不過，黃逸修理事提到，每日服用低劑量藥物的副作用比事前服用低，而且發生嚴重副作用的人很少，大部分都沒有副作用，若有也都是以輕微副作用較多。

民眾若有勃起功能障礙困擾，可以就醫尋求醫師評估、治療。蔡維恭理事長提醒，治療勃起功能障礙的藥物屬於處方用藥，不可廣告，因此網路上若有相關藥品都屬於偽藥，民眾千萬不要隨意購買服用，應經由醫師評估、開立再使用相關藥物。

黃逸修理事也表示，每日低劑量服用畢竟仍是個藥，而且健保沒有給付，民眾若有勃起功能障礙，經由醫師評估必要性、適合性後，醫師會建議除了有需求才使用外，也可考慮天天使用低劑量藥物，民眾可依個別需求、經濟等，來考量是否使用、使用時間的長短，若有相關需求持續吃下去其實是可行的。

資料來源：健康醫療網

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