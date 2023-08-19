險步莫內後塵 6旬畫家動白內障手術重新揮灑彩色人生

圖片來源 ／健康醫療網

一位67歲女畫家視物模糊，失去了原本的色彩敏感度，畫出來的作品逐漸走樣，就醫檢查竟發現是白內障，視力受損僅剩0.3，宛如莫內晚年經歷！至醫院檢查並由醫師評估後進行白內障人工水晶體置換手術，植入三焦點水晶體，女畫家不僅能看清畫布、手機與電腦，還一舉告別厚重眼鏡、重譜彩色人生。

台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院眼科部角膜科主任徐旭亮說明，水晶體主要構造是蛋白質 與水分，宛如照相機鏡頭，當人因老化、外傷、高度近視、代謝疾病、使用類固醇藥物等因素，導致水晶體變得硬化與混濁，光線無法完全穿透水晶體，患者就會視茫茫，也就是所謂的白內障。提醒民眾若出現視力模糊、近視度數突然增加、色彩辨識度下降，且眨眼或休息後仍無舒緩的話，就要提高警覺就醫檢查。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部角膜科主任徐旭亮，說明水晶體變得硬化與混濁，光線無法穿透，患者就會霧茫茫，絕大機率是罹患白內障。

等熟了再開刀、點眼藥水可治癒？醫破解迷思

Q：白內障可以通過眼藥水治癒？

A：很多電視購物宣稱點眼藥水可以讓白內障「完全消失」，但水晶體是存在於眼睛裡的構造，因此白內障是不可逆眼疾，靠眼藥水可治癒的說法是錯誤的，唯一有效的治療方式是手術。

Q：有白內障不要緊，熟了再開刀就好？

A：等到白內障熟了，水晶體太過硬化、手術難度增加，甚至可能併發青光眼或虹彩炎。因此「熟了再開刀」是早年醫療不普及或是落後國家所面臨的困境。若延遲就醫恐造成視力惡化、影響工作與學習、造成日常生活不便、甚至開車有危險，民眾仍需儘早就醫。

手術技術進步 人工水晶體選擇多樣化

徐旭亮醫師表示，白內障的唯一治療方式是手術，移除原本混濁的水晶體，並植入人工水晶體，從傳統大切口手術、小切口手術、超音波手術到現在有新式飛秒白內障手術，醫療技術逐年進步。

19世紀末的法國畫家印象派大師莫內晚年因罹患嚴重白內障，無法畫出細膩的線條，也失去了原有正確的色感，畫作變得單調沈悶、模糊黯淡。

印象派大師莫內的年代尚無人工水晶體，但現今醫療器械進步，人工水晶體選擇多樣。民眾可依個人需求挑選最適合的，包括球面人工水晶體、非球面人工水晶體、單焦點水晶體、散光水晶體、三焦點人工水晶體、延焦段人工水晶體等。若民眾有開會辦公看投影幕，使用電腦，使用手機、寫字等遠中近需求，建議使用多焦點水晶體，但需留意夜間有眩光問題；若有白內障且角膜散光大於100度，可植入加入散光片的人工水晶體，基本上除了健保 給付的基本款，其餘各種人工水晶體都有其特殊設計之功能。

不少民眾聽到「眼球開刀」都相當恐懼！徐旭亮醫師表示，白內障手術前會點眼藥水為患者進行麻醉，現今手術傷口小，約0.2-0.3cm，因此無需縫線，從術前準備、消毒到手術完成約半小時，民眾不必過度擔憂。通常術後隔日就有明顯改變，傷口癒合速度因人而異，基本上1星期到1個月可恢復視力最佳狀態，重見光明。

資料來源：健康醫療網

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