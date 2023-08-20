中年男熬夜、應酬「小弟弟叫不起來」這療法重拾性福

（圖：健康醫療網提供）

張先生58歲，因工作忙碌，常熬夜加班與應酬喝酒，近半年來勃起硬度逐漸下降，到最後甚至小弟弟叫不起來，無法完成性行為，自行服用朋友給的威而鋼也不見起效。嚇得到醫院就醫，尋求泌尿科醫師專業協助。

藥物治療勃起障礙 有吃才有效

臺北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師黃建榮表示，勃起功能障礙的治療首先都會想到威而鋼、犀利士及樂威壯等，作用迅速且安全性高，約有6至8成患者可獲滿意改善，缺點是吃了才有效果，沒吃就沒效；部分病人選擇使用真空吸引器、陰莖海綿體藥物注射或是外科手術治療。

然而仍然有許多患者，平常也沒時間規律運動，沒有戒除菸酒，吃了威而鋼還是無法很堅挺，治標不治本，威而鋼藥物都不行，醫師也束手無策。

低能量體外震波療法 非侵入性、無傷口

黃建榮指出，最新經美國泌尿科醫學 會證實有效的低能量體外震波療法來治療勃起功能障礙（高能量震波則用於體外震波治療腎結石）。低能量震波治療是利用低能量震波施打於患部來進行治療，為一種非侵入性的治療方式，低能量震波可震盪陰莖血流、軟化動脈硬化，讓陰莖新生血管，打通血路、改善陰莖血液流動，在施打時會有些許刺痛感，不過治療是非侵入性的關係，不會造成任何傷口，通常一次療程約15-30分鐘不等，根據患者身體狀況不同，調整施打的能量和次數。

需一個月見效 凝血功能異常不適用

低能量體外震波與傳統口服藥物服用後可立即出現效果不同，須接受一定次數的震波治療後一段時間，待陰莖海綿體產生足夠的新血管增生，效果才會逐漸出現，一般需要一個月，且改善情況依病患嚴重程度而異。目前體外震波針對勃起功能障礙一次療程至少接受每周一次共6次的ESWT，每次療程約20到30分鐘。

大部分勃起功能障礙的病患在治療6至8次後會有明顯改善，醫師會視個人病情增加治療次數。相較於傳統藥物僅服用時有效，震波治療在療程結束之後仍可維持至少半年以上，有一半以上患者自述不需使用藥物也可行房。低能量震波治療適用範圍廣泛，幾乎沒有什麼副作用，多數患者滿意度高、但是有凝血功能問題/正在服用抗凝血藥物、醫師較不建議此治療方式。

改善生活習慣 降低壓力與另一半溝通

黃建榮說，性功能障礙與生活與經濟的壓力、焦慮、憂鬱或夫妻之間感情不睦等心理因素都有關係，不好的生活習慣要調整，也要有樂觀心情面對生活壓力，敞開心扉，與妻子和家人多溝通，舒緩緊張壓力，才能有「性」福人生。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58896