罕見 南投孕婦右輸卵管已切除 再度外孕造成腹內出血

南投醫院婦產科醫師凌大維透過超音波檢查，發現王小姐右側輸卵管切除後，再度出現子宮外孕。（南投醫院提供）

輸卵管已切除，竟能造成子宮外孕。台灣南投34歲王小姐2年前因子宮外孕切除右側輸卵管。上周她腹痛難耐、陰道出血，她警覺到南投醫院檢查，發現已切除右側輸卵管位置再度外孕6周導致腹內出血，是罕見「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」，經內視鏡手術後成功治療，住院5天後康復出院。

南投醫院婦產科醫師凌大維說，輸卵管外孕相當危險，輸卵管切除術後出現復發的異位懷孕更是罕見。異位懷孕是指受精卵在子宮外的地方著床發育，輸卵管是常見的著床地點之一。但是輸卵管切除後，異位懷孕仍然可能發生，通常發生在殘留的輸卵管組織中。

輸卵管切除術通常用於治療輸卵管懷孕、輸卵管炎症，但殘留的輸卵管組織仍有可能成為異位懷孕著床地點。被稱為「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」。

在這種情況下，胚胎無法正常發育，如果繼續發展，可能會導致子宮角及輸卵管破裂，引發嚴重的出血和其他併發症 ，導致母體危險。

凌大維說，早期輸卵管切除術殘端復發異位懷孕，可以通過藥物治療，促使未發育的胚胎被吸收。然而這類型的外孕出血經常會更早期發生而需要手術治療。

凌大維表示，輸卵管切除術殘端復發異位懷孕雖然罕見，但仍然可能發生。對於曾接受輸卵管切除手術的女性來說，定期的婦科檢查和注意早期懷孕症狀是至關重要的，以便盡早發現並處理任何可能的異位懷孕情況。