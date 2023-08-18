我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

罕見 南投孕婦右輸卵管已切除 再度外孕造成腹內出血

記者江良誠／南投即時報導
南投醫院婦產科醫師凌大維透過超音波檢查，發現王小姐右側輸卵管切除後，再度出現子宮外孕。（南投醫院提供）
南投醫院婦產科醫師凌大維透過超音波檢查，發現王小姐右側輸卵管切除後，再度出現子宮外孕。（南投醫院提供）

輸卵管已切除，竟能造成子宮外孕。台灣南投34歲王小姐2年前因子宮外孕切除右側輸卵管。上周她腹痛難耐、陰道出血，她警覺到南投醫院檢查，發現已切除右側輸卵管位置再度外孕6周導致腹內出血，是罕見「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」，經內視鏡手術後成功治療，住院5天後康復出院。

南投醫院婦產科醫師凌大維說，輸卵管外孕相當危險，輸卵管切除術後出現復發的異位懷孕更是罕見。異位懷孕是指受精卵在子宮外的地方著床發育，輸卵管是常見的著床地點之一。但是輸卵管切除後，異位懷孕仍然可能發生，通常發生在殘留的輸卵管組織中。

輸卵管切除術通常用於治療輸卵管懷孕、輸卵管炎症，但殘留的輸卵管組織仍有可能成為異位懷孕著床地點。被稱為「輸卵管切除術殘端復發異位懷孕」。

在這種情況下，胚胎無法正常發育，如果繼續發展，可能會導致子宮角及輸卵管破裂，引發嚴重的出血和其他併發症，導致母體危險。

凌大維說，早期輸卵管切除術殘端復發異位懷孕，可以通過藥物治療，促使未發育的胚胎被吸收。然而這類型的外孕出血經常會更早期發生而需要手術治療。

凌大維表示，輸卵管切除術殘端復發異位懷孕雖然罕見，但仍然可能發生。對於曾接受輸卵管切除手術的女性來說，定期的婦科檢查和注意早期懷孕症狀是至關重要的，以便盡早發現並處理任何可能的異位懷孕情況。

併發症

上一則

綠地這原理幫助放鬆身心 專家：能活化副交感神經

延伸閱讀

防胎兒遺傳疾病 醫：3情況建議篩檢

防胎兒遺傳疾病 醫：3情況建議篩檢
童顏成人網紅34歲就「抱孫」 出門常被要求看證件

童顏成人網紅34歲就「抱孫」 出門常被要求看證件
台女星捶肚駁懷孕謠言 知名作家「很難過」

台女星捶肚駁懷孕謠言 知名作家「很難過」
撇「安心事件」…黃心穎去年才認愛 傳與新歡結婚還懷孕

撇「安心事件」…黃心穎去年才認愛 傳與新歡結婚還懷孕

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
新冠變種病毒EG.5的感染人數大增；圖為示意圖。（路透）

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

2023-08-10 21:42
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。（Getty Images）

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」醫：這情形就可以

2023-08-13 03:27
益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。（本報資料照片）

好菌被殺光光 益生菌、抗生素不能一起吃

2023-08-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

性伴侶多才會感染HPV？ 專家破解HPV迷思

2023-08-11 01:15

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下