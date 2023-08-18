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身心過勞眼模糊恐黃斑部病變 藥物注射改善視力危機

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

67歲陳女士年前感覺右眼視力有點變化，原以為只是年紀退化的老花眼便不以為意，直到左眼因為飛砂有點不舒服，閉眼後發現右眼視力竟變得非常模糊，中間視線還被斑塊遮住，經檢查發現右眼老年性黃斑部病變，有黃斑部水腫與積水問題。陳女士沒提早發現是因為雙眼同時視物，右眼的視野缺損被左眼給補上，所幸適時發現阻止惡化，在眼內藥物注射治療之下，視力也在逐漸恢復。

黃斑部助看清形狀和顏色 辨認樣貌的重要角色

台灣奇美醫院眼科部主治醫師黃唯祐說明，人體眼球構造如同光學相機一般，外部的影像經過鏡頭後聚焦在底片上，在眼睛則是聚焦視網膜上，視網膜是一層薄薄的感光組織，布滿了數百萬的神經細胞，而在視網膜最關鍵的中心位置上則是我們的黃斑部，也就是說，我們看到的最精細影像，大部分都是藉由黃斑部來接收的，它幫助我們清晰地看到物件的形狀和顏色，尤其在閱讀寫作、駕駛車輛、辨認樣貌及近距離工作等日常中扮演重要角色。

黃斑部病變非老人專利 嚴重恐失明

黃唯祐指出，老年性黃斑部病變目前是臺灣年長者失明最常見的原因，65歲以上的年長者每十位就有一位有黃斑部病變問題，盛行率約10%，若不經治療或追蹤，有超過60%的病人會在70歲時完全失明。

長期用眼不慎 恐成視力危機

研究顯示3C與智慧型手機等盛行，黃斑部病變開始年輕化，在2030年前，黃斑部病變的病人預估會大幅增加70%，並下探到更年輕的族群，目前也發現現代的生活型態及生活環境亦扮演很重要的角色，並且除了年齡之外，家族史、抽菸、肥胖高血壓、高血脂、常接觸強烈陽光、高度近視可能也與黃斑部病變有關。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

高血壓 肥胖 智慧型手機

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