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超模貝拉哈蒂德「萊姆病」疼痛纏身 小賈、艾薇兒也罹病

健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

26歲的美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擁有「時尚教科書」、「伸展台Icon」等稱號，但這幾個月卻缺席各大時尚盛事，引起外界擔憂。她6日久違在IG貼文報平安，表示自己進行了100多天的萊姆病（Lyme disease）、慢性病與合併感染治療。萊姆病是經由壁蝨感染，會出現紅疹與關節疼痛等症狀，若無接受治療，恐感染大腦與心臟。知名流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與艾薇兒（Avril Lavigne），也都嚴重飽受此疾病之苦。

罹患罕病 瘦成皮包骨

貝拉在IG分享健康近況，「生活在這種狀態下，隨著時間和工作不斷惡化，同時試圖讓自己、我的家庭、還有支持我的所有人感到驕傲的想法，以我難以解釋的方式讓我付出了代價。我被最多的祝福、特權、機會給環繞，卻被如此的悲傷與重症給困擾，這應該是史上最令人困惑的事情了。」治療過程讓人相當煎熬，但她仍感謝許多人的祝福、陪伴與幫助，強調「我很好，你們不必擔心」，並承諾只要身體恢復，準備好就會回歸伸展台。

貼文中可見貝拉極度疲憊，在醫院治療時身上接滿各式線材、打點滴的照片，瘦成皮包骨的模樣令粉絲相當心疼。該貼文目前已有277.5萬人按讚，姊姊吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）也留言鼓勵：「我愛妳，我為妳感到超級驕傲和開心。」

綜合外媒報導，貝拉早在2013年就被診斷出罕見的萊姆病（Lyme disease），不得不放棄夢想的馬術選手職業，母親尤蘭達（Yolanda Hadid）、弟弟安華（Anwar Hadid）也同樣患病。她多年來一直抵抗疾病，不過近期免疫力下降，又因工作繁忙而延誤治療，因而嚴重影響身體狀況。

萊姆病由「壁蝨」傳染 出現5大症狀

萊姆病常見於亞洲部分地區、美國和英國，症狀約需要1個月的潛伏期才會出現。據估計，每年有476,000名美國人確診並接受萊姆病治療。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，若無及時治療，可能會透過血液循環導致大腦和心臟周邊感染，甚至可能導致長期的神經系統問題。

粉紅色或紅色皮疹， 起初的小紅點逐漸蔓延

台灣衛生福利部疾病管制署說明，萊姆病是由伯氏疏螺旋體（Borrelia burgdorferi）所引起的人畜共通傳染病，是經由被感染的蜱（俗稱壁蝨）所叮咬而感染，並不會直接由人傳染給人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。近年來台灣的病例都是在國外罹病後，在台灣被檢驗出來的境外移入個案。

萊姆病如何診斷與治療？

醫生在診斷萊姆病時會從患者出現的症狀，以及是否接觸過受感染蜱蟲，來診斷是否罹病，另外也可透過實驗室檢驗來診斷，但澳洲衛生局提醒，檢驗結果仍有一定的機率是偽陽性或偽陰性，因此建議別在國際上未經認可的實驗室進行檢測

對於罕見的萊姆病，盡早接受抗生素治療可以預防萊姆病的惡化。針對早期感染，首選的藥品包括：去氧羥四環素（doxycycline） 阿莫西林（amoxicillin） 頭孢呋辛（cefuroxime）

其中口服doxycycline療程為10天，而其他兩種抗生素則需要服用14天。如果出現多處遊走性紅斑或關節、神經或心臟相關症狀，則需要延長抗生素的治療療程。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58834

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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