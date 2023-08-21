我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

浮針治療 有效改善五十肩

陳雨鑫
浮針治療位置是在肌肉上的淺筋膜層。（圖：林峻頡醫師提供）
浮針治療位置是在肌肉上的淺筋膜層。（圖：林峻頡醫師提供）

55歲陳姓髮型設計師，右肩曾因車禍受到嚴重挫傷，治療康復後回到職場，因長時間使用雙手，右邊肩頸不時出現「痠痛感」，她常吞止痛藥緩解肩頸的不適，但近期右肩的疼痛感加劇，連梳頭髮、穿脫衣服都困難，有時睡覺翻身就會引起右肩劇烈疼痛，嚴重影響睡眠，就醫發現她罹患了「五十肩」，經由浮針治療及復健才獲得改善。

初期持續痠痛 難聯想五十肩

台灣桃園長庚醫院中醫針傷科主治醫師林峻頡表示，五十肩是指肩關節囊因為發炎導致沾黏，肩關節攣縮，讓患者肩膀伸展角度受限，好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者，如家庭主婦、髮型師等。五十肩症狀，初期以持續性「痠痛感」表現，患者難聯想到與五十肩有關，多會先找按摩師或自行服用止痛藥改善，等到手舉不起來、肩關節活動角度受限，通常都已是五十肩的第二期。

五十肩好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者。(Getty...
五十肩好發於40到50歲的人，大多是曾受過外傷、過度使用雙手勞動者。(Getty mages)

五十肩依病程可分「疼痛期」、「僵硬期」、「緩解期」等三期。第一期會持續2到9個月，疼痛感明顯，做任何角度的肩關節活動都會誘發疼痛感，但肩關節活動受限程度不明顯；第二期僵硬症狀會持續4到12個月，肩關節發炎導致關節沾黏，疼痛感明顯低於第一期，但上肢活動角度已受到影響；第三緩解期，肩胛肱骨節律受到影響，身體出現代償機制，身體漸漸習慣疼痛感，不適感逐漸消失。

針灸痠麻脹痛 浮針不會

林峻頡表示，五十肩第一期時就介入治療，對於復原效果最佳，等到第二、三期才介入治療，劇烈的疼痛感會影響患者復健的意願，使五十肩愈來愈嚴重。桃園長庚中醫團隊引進「新式針灸療法」，運用針刀、浮針改善五十肩患者的疼痛感，同時加強患者的血液循環，搭配規律的復健，能幫助五十肩問題大幅改善。

浮針(下)的外型與傳統針灸(上)明顯不同。（圖：林峻頡醫師提供）
浮針(下)的外型與傳統針灸(上)明顯不同。（圖：林峻頡醫師提供）

浮針與傳統針灸相比，從外型上就有明顯的不同，浮針較傳統針灸粗，類似疫苗針劑劑型，但浮針治療深度是在肌肉層上的「淺筋膜層」，不像傳統針灸治療深度在肌肉層，因此傳統針灸容易導致痠麻脹痛感，浮針則不會。

浮針用於治療五十肩的方式，是找到病灶將針放置在淺筋膜層，先運用「掃散」手法，即醫師手握針，讓針在病灶的淺筋膜層左右擺動，誘發出疼痛感，再請患者重現會疼痛的動作，如高舉雙手，以「再灌注」的方式，強化浮針的效果，最終能加強患處血液灌流來達到療效，療程結束後，退出浮針的針芯，視患者狀況留置軟管於皮下，30分鐘後再取出。

林峻頡說，根據二篇台灣及中國團隊於2021年的研究結果顯示，新式浮針治療五十肩，相較於傳統針灸，有較好的止痛效果、關節活動角度的立即增加及針刺疼痛較少等優點。

五十肩居家保健3法 製表／陳雨鑫
五十肩居家保健3法 製表／陳雨鑫

關節 肌肉 疫苗

上一則

咬斷牙一定要拔？醫用斷裂程度告訴你如何治療

延伸閱讀

改善憂鬱症 針灸、中藥副作用少

改善憂鬱症 針灸、中藥副作用少
中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應
紐約中醫學院 秋季班9/5開學

紐約中醫學院 秋季班9/5開學
東北醫療中心列治文診所增加針灸、牙科服務

東北醫療中心列治文診所增加針灸、牙科服務

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
顏宗海表示，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（本報資料照片）

吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量

2023-08-20 05:23
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
圖片來源 ／健康醫療網

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

2023-08-18 00:30
（圖:健康醫療網提供）

防食物中毒 專家提「保命5要訣」打蛋後莫忘1動作

2023-08-20 01:15
(取材自健康醫療網)

排便習慣改變要小心 可能是大腸直腸癌徵兆

2023-08-16 00:40

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥