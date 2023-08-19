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胃痛、解黑便 小心胃幽門螺旋桿菌作祟

李宗祐
民眾因胃痛、黑便到台灣台中榮總嘉義分院就醫，經肝膽腸胃科醫師陳柏翰檢查後發現，為胃幽門螺旋桿菌感染。（圖：台中榮總嘉義分院提供）
民眾因胃痛、黑便到台灣台中榮總嘉義分院就醫，經肝膽腸胃科醫師陳柏翰檢查後發現，為胃幽門螺旋桿菌感染。（圖：台中榮總嘉義分院提供）

有民眾因胃痛、黑便到就醫，經肝膽腸胃科醫師檢查後發現，為胃幽門螺旋桿菌感染，持續接受14天包含抗生素與氫離子幫浦阻斷劑的四合一治療，經碳13吹氣檢測，確定胃幽門螺旋桿菌已經根除。

年約40歲的邱小姐有上腹悶痛的情況，因害怕就醫，自行去藥局買胃藥服用，腹痛減緩後，不以為意，直到上腹痛且開始解黑便，出現頭暈、無力的症狀，家人帶她到台灣台中榮總嘉義分院就醫，經醫師陳柏翰胃鏡檢查後發現，邱小姐胃的幽門有好幾處潰瘍，經過制酸劑治療後病況穩定，也不再解黑便，後續切片證實為胃幽門螺旋桿菌感染。

醫師陳柏翰表示，根據統計胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，其中15%至20%會發展成胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1%至2%發展成胃癌；0.1%發展成胃淋巴癌。發生幽門螺旋桿菌感染可能會有下列徵兆或症狀，腹部疼痛或有燒灼感、食慾不振、打嗝、脹氣、體重減輕、空腹時腹部更加疼痛、噁心等。

他提醒，胃幽門螺旋桿菌所造成的慢性胃炎，可能導致胃癌發生，呼籲民眾若自身有上述症狀，應即時就診，接受醫師評估及診治，切勿任意自行服用成藥。

陳柏翰表示，若確定診斷為胃幽門螺旋桿菌感染，其治療方式以口服抗生素治療加上氫離子幫浦阻斷劑14天的治療可達90%以上的成功率，而預防勝於治療，幽門桿菌會存在糞便及唾液中，建議民眾飲食前後要注重手部清潔，共餐使用公筷母匙，也切勿將口咬過的食物餵給孩子，以預防幽門螺旋桿菌的孳生。

檢測 藥局

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