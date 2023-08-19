我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

45歲男心臟肥大衰竭 體外反搏治療改善

黃寅
台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，體外反搏治療，可改善心肌的代謝與功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，體外反搏治療，可改善心肌的代謝與功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名45歲男性體重破百，走沒幾步就狂喘，爬樓梯還得休息許久，就醫檢查竟發現，他的心臟肥大程度竟比正常人大上一倍，且心臟衰竭指數嚴重偏低，趕緊安排「體外反搏治療」治療三個月後，不僅每天能騎單車20多公里，連性生活都意外獲得改善。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，患者主訴會咳嗽、喘，藥物治療遲未改善，X光檢查發現患者心臟比正常大很多，經再安排抽血、心導管、心電圖及超音波等檢查，影像結果排除血管阻塞，並顯示原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上。

尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50至60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。

患者說，當醫師告知這類疾病不僅會影響運動、生活起居、睡眠等基本生活功能，嚴重者甚至會有猝死風險，讓他決定正視問題，配合醫師建議，接受非侵入性「體外反搏治療(EECP)」，當完成1/3療程時，就可以爬到住家四樓不會喘，全部療程完成後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常，重新找回生活樂趣。

王宇澄說，心臟衰竭又被稱為心臟無力，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀，是一種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，必須持續回診穩定服藥。

他說，體外反搏治療是以非侵入性的機械輔助循環裝置，以壓力褲配合心跳做下肢擠壓，靠機械的作用提高主動脈舒張壓，以減低主動脈收縮壓，讓心臟冠狀動脈血流量增加，進而改善心肌的代謝與功能，促進一氧化氮生 成，長期治療，能增加心臟的血管新生，進而改善心肌功能及心臟衰竭症狀。

它有如按摩血管，可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的。但患者也需搭配醫師開立藥物，相信可以協助讓心臟沒力狀況逐漸改善。

三高 猝死

上一則

勃起功能障礙 吃藥總擔心藥效不來 醫師建議「這樣」做

下一則

七夕心臟蹦蹦跳竟是心衰竭警訊 醫：4大症狀盡早就醫

延伸閱讀

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代
不願給錢 紐約76歲翁被乞丐刺傷 險遭刺中心臟

不願給錢 紐約76歲翁被乞丐刺傷 險遭刺中心臟
華人心臟科醫生買菜 一定有這7種護心食物

華人心臟科醫生買菜 一定有這7種護心食物
7禁忌飲食 高血壓別碰

7禁忌飲食 高血壓別碰

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。（Getty Images）

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」醫：這情形就可以

2023-08-13 03:27
圖片來源 ／健康醫療網

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

2023-08-18 00:30
(取材自健康醫療網)

排便習慣改變要小心 可能是大腸直腸癌徵兆

2023-08-16 00:40
圖片來源 ／健康醫療網

無人備餐、隨便吃恐營養不均 4招讓長輩吃出健康活力

2023-08-17 00:30

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢