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走幾步就喘 主動脈瓣狹窄聽心音揪出

蘇湘雲
中高齡病患常見的主動脈瓣狹窄問題，可以透過聽心音迅速揪出。（Getty Images）
中高齡病患常見的主動脈瓣狹窄問題，可以透過聽心音迅速揪出。（Getty Images）

「醫師，我最近容易疲勞、體力很差，走幾步路就很喘，怎麼會這樣？」一位年約70歲的阿伯因為容易疲勞、胸悶、體力差等症狀就醫，看診時，當醫師用聽診器仔細傾聽他心音，驚覺他的心跳聲音不對勁，疑似有「嚴重主動脈瓣狹窄」問題，馬上安排進一步心臟超音波檢查，才終於確診。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長、台中榮民總醫院心臟血管中心主任李文領表示，阿伯接受了「經導管主動脈瓣膜置換術」（TAVI）後，主動脈瓣的功能恢復正常，全身血液循環明顯改善，整個人很快就從精神萎靡、穿著稍微不整轉化成神采奕奕，穿著講究，走路也抬頭挺胸、精神抖擻，前後差距之大，令他印象深刻。

李文領指出，「聽心音」是問診流程中很重要的一環，透過聽心音，可獲得許多寶貴資訊，像中高齡病患常見的主動脈瓣狹窄問題，可以透過聽心音迅速揪出，只要一確診，就有機會透過手術進行治療，多數病患接受治療後都可恢復健康、正常生活，像這位年過七旬病患，就是透過「聽心音、找心病」問診流程，搭配適合療程而重獲新生。

「當出現主動脈瓣狹窄，心臟血液打不出去，就會影響全身血液循環，造成種種症狀。」李文領分析，主動脈瓣位於左心室、主動脈交界處，就像一扇門，可影響心臟至主動脈血流，一旦主動脈瓣出現狹窄、功能異常，血液循環就會受到干擾，全身血氧供應不足，自然就容易產生疲勞、胸悶、易喘等症狀。

「對看診醫師、就醫民眾來說，聽心音都是很重要的一個步驟。」李文領進一步解釋，隨主動脈瓣狹窄情況惡化，病患會開始呼吸喘，有時爬幾階樓梯、走幾步路就累，甚至出現心臟衰竭、心因性猝死等重大危機，當病灶開始出現而病患還沒有感覺，醫師就可藉由聽心音及早發現異常，盡早展開治療。

醫學 猝死

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