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排便習慣改變要小心 可能是大腸直腸癌徵兆

健康醫療網／記者陳佳慧報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

現代人工作壓力大、久坐不動、飲食習慣不正常，排便不順、便秘等腸胃問題成了常見的現象，若是腸道症狀長期不理會，小心可能是大腸直腸癌的徵兆。新竹馬偕醫院大腸直腸外科呂宜霖主任指出，大腸直腸癌的診斷相對棘手，原因是患者一開始多半無症狀，等腫瘤變大時才會產生排便習慣改變、腹瀉或是便祕、體重減輕、血便、貧血等症狀，如果出現這些症狀時，通常都是三期以上。

大腸直腸癌以手術治療為原則 微創手術為主流

大腸直腸癌的治療方式以手術為主，若不進行手術，腫瘤長大造成出血或阻塞，日後處理會更加困難，醫師會根據病人身體狀況評估是否適合接受手術，若腫瘤尚未轉移，則手術為治療原則。若狀況不理想像，大腸癌則會考慮先施予化學治療，而直腸癌則會建議搭配放射治療，目前除了手術、化療之外，還有多種藥物或治療方式可以考慮。大腸癌手術可分為傳統手術及微創手術，傳統開腹手術是直接用手術刀劃開肚皮打開腹腔，由醫師觸摸並切除癌腫瘤和周邊淋巴結組織，這種傷口大、恢復時間較長，現在大多採用微創手術，如腹腔鏡或是達文西手術。

大腸直腸鄰近多器官 減少出血風險為主要

在進行手術時，最需注意的就是減少出血風險。大腸直腸緊鄰許多重要器官，其中肝臟是最容易轉移至的器官，若是腫瘤已轉移至肝臟，則是秉持者能切盡量切的原則，但由於肝臟內血管非常多，止血就會是需要注意的問題。另外，手術中也需注意大腸直腸的血管走向，若是乙狀結腸腫瘤則還須注意避免誤傷輸尿管，另外，以男性直腸手術為例，則須注意避免誤傷攝護腺、儲精囊。大腸直腸手術以往容易造成出血、傷口感染、術後疼痛，目前高能量器械的進步，可有效避免上述狀況。

術中高階能量器械輔助 有助止血縮短病人恢復時間

呂宜霖主任說明，高階能量器械分為兩種系統，包含超音波刀以及組織凝集儀，超音波刀在切肝臟或灼燒組織、血管時有好的止血效果；而組織凝集儀則是將電能轉換成高溫高壓，切割組織時同時將7mm以下的血管與組織封閉起來，對於止血十分有幫助，也可以減少周邊組織的破壞，患者較不會有強烈的發炎反應與疼痛感，術後傷口愈和感染風險相對低也同時縮短病人恢復時間，相較於傳統用電燒較有好的血管控制與組織切割。

資料來源：健康醫療網

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腫瘤 癌症 篩檢

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