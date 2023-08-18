巴金森照護 可以客製化

巴金森病採取整合治療，物理治療師可協助訓練核心肌群，教導走路技巧。(本報資料照片)

巴金森病是神經退化性動作障礙疾病，以台灣為例，根據2021年健保 資料統計，有7萬740名老年人被診斷為巴金森病，每一萬名老人中，就有134人罹病。新竹台大分院神經部副主任陳凱翔分享，一名罹患巴金森病的老父親，長期接受藥物治療，但因病程已進入中晚期，跌倒、骨折竟成為他的日常，操碎一家人的心。

患者轉介至台大醫院新竹分院「巴金森及動作障礙疾患全人整合治療中心」後，透過個管師媒合藥師、物理治療師、語言治療師、心理師 、營養師及院內社工共同照顧，在未調整服用藥物狀況下，老父親病情獲得好轉。

用藥+復健 延緩病程

「巴金森病症狀複雜，有些症狀單靠藥物治療沒有辦法確實解決病人的問題。」陳凱翔表示，常見動作障礙如手抖、動作遲緩、小碎步等症狀，以及非動作障礙如憂鬱、淡漠、睡眠困擾、便祕 、夜間頻尿等，依嚴重程度，病程分為身體單側或雙側出現症狀的第一期與第二期、失去平衡導致步態不穩的第三期、因活動困難需靠外力協助的第四期，和終日臥床的第五期。

陳凱翔說，求診病人多為第二期以上，出現動作障礙是就醫的主因，病人較不會特別意識到非動作障礙，須醫師另外詢問才知曉。若無即時給予協助，病人將因疾病症狀及生活需要輔助而陷入負面情緒，降低後續治療意願，退化速度加快。

陳凱翔強調，雖然巴金森病不可治癒，但配合用藥治療，研究證實接受物理治療、語言及吞嚥治療等復健，有望延緩病程至10至15年以上，降低失能的可能。

多元問題 個人化治療

陳凱翔指出，當門診醫師判斷病人需要復健，或有非動作障礙困擾，會安排加入整合中心，由個管師額外約診聯繫，讓各專業人員一個接一個到診間對病人進行訪視，提供相對應的治療與輔助，如病人瘦弱、吃很少可能是因為嗆咳、難以吞嚥，所以應請語言治療師訓練吞嚥，而非單純調整營養；憂鬱的病人則由心理師協助；經濟狀況不佳的病人由社工介入。

新竹台大的整合治療全人照護範圍，也將家屬的心理照護納入，陳凱翔說，「讓家屬知道隨時有團隊支持，幫助紓解壓力，他們才有照顧動力，與醫師、個管師討論病人病況。」

陳凱翔說，因該名老父親病程已發展至中後期，有凍僵步態、身體歪斜，重心易偏移的比薩症候群等，常跌倒、骨折，考慮他年事已高，再加藥恐有副作用，所以原先的治療策略只能且戰且走。

整合治療模式介入後，除持續用藥外，復健師協助老父親重建步態，訓練核心肌群，教導走路技巧，營養師建議增加水果量及飲食內容調整，解決便祕問題，最終可在不調整藥物下，症狀有所改善。

就近治療 利病情控制

藉由醫療資源整合，能讓巴金森病病人得到更全面的照護，省去在醫院裡奔波的辛勞，病人更能遵從醫囑，規律回診。陳凱翔表示，為安排最適合的治療方針，醫師須先充分了解病人的病情，並與病人及家屬充分討論並共同訂立治療目標。

陳凱翔強調，治療過程中，病人與家屬須與醫師保持密切聯繫，尤其在調整藥物後的一、兩個月內，或症狀惡化、出現副作用、「斷電」時間變長時，就應要詳細記錄每日症狀並按時回診，仔細與醫師討論病情變化狀況。不宜捨近求遠，選擇舟車勞頓到都會區醫院就醫，時間久了就請親友回診取藥，或自行調整藥量，一旦看診中斷或未定期追蹤都可能加速退化速度，不利病情控制。