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她疑染食腦變形蟲病亡 好發夏季、死亡率99% 戲水3點預防

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

戲水、泡溫泉時要小心，夏天是「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」好發季，可能會有感染風險，一旦發病死亡率約為99%。台灣疾管署8月9日公布，出現1名福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，發病前曾前往室內親水設施遊憩，而這也是我國時隔12年再度有確診死亡個案。

她感染「它」腦炎逝世 疑因於親水設施戲水染病

台灣發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，是1名北部30多歲女性個案，近期無國外旅遊史，發病前曾前往新北某室內親水設施遊憩。疾管署表示，該個案於今（2023）年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續又出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等，就醫治療但病程進展快速，於8月1日病逝。

疾管署提到，診療醫院通報該個案為「不明原因腦炎」，但採集檢體送疾管署實驗室檢驗後，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」感染導致腦膜腦炎。

由於該名個案發病前曾前往室內親水設施，疑似是因此受到感染。

食腦變形蟲是什麼？如何傳染？

福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）俗稱「食腦變形蟲」，是淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。

疾管署指出，溫暖的淡水（如：湖泊、河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中等，都可發現福氏內格里阿米巴原蟲蹤跡，人類在自然水域活動時，可能會將病原體吸入鼻腔，使其沿著嗅覺神經進入腦部而發病，

不過，疾管署表示，民眾若喝下遭病原體污染的水並不會被感染，而且福氏內格里阿米巴原蟲也不會透過人與人接觸傳播，此外人類病例其實相當罕見。

根據疾管署監測資料顯示，1965年澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，但個案數也不算多，巴基斯坦每年約10例、美國每年約5例，去（2022）年泰國、今年印度也曾有零星案例，而台灣2011年也曾有1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。

病程進展快、死亡率99% 戲水注意3點預防

雖然福氏內格里阿米巴腦膜腦炎的病例算是罕見，但發病後病程進展快速，該疾病潛伏期約為1－7天，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐等，之後會出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約有99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾在戲水、泡溫泉等活動時，應注意以下3點：

避免水進入鼻腔 避免將頭部浸泡於水中；於自然水域戲水時，應避免攪動底部池水或淤泥；若是在戲水、泡溫泉後，出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58858

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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