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思覺失調非絕症 了解治療、復健 高材生成功「康復」翻轉人生

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

阿凱哥是一名50多歲高材生，任職於工程顧問公司，前景一片看好但大腦卻悄悄生病了，誤交酒肉朋友影響工作被解雇後，漸漸出現多疑、精神衰退、幻聽等症狀。連換了好幾個工作，每個工作做2－3天就辭職，當時家人以為只是個性問題，未協助及早就醫，後來被強制就醫才發現阿凱罹患「思覺失調症」。

台灣高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，近16年精神科門診人數增加約1倍，統計顯示2021年門診就醫人數已超過135萬人，就醫者除了一般失眠、壓力適應不良等，也包括思覺失調症、憂鬱症，而相對其他精神疾病，思覺失調症在藥物治療、多元身心與社區照護之下，其實已有更好、穩定控制的趨勢。

思覺失調有哪些症狀？該如何治療？

思覺失調症是一種精神疾病，會造成思考能力、知覺功能失調，常見症狀包含正性症狀（如：幻覺、妄想等）、負性症狀（如：自我封閉、情感冷漠等)、認知功能障礙等。目前導致思覺失調症的原因仍不明，不過若能及早介入、持續治療，事實上病友仍有機會穩定病況，回歸正常的社會生活。

高雄市立凱旋醫院社區精神科鄭塏達醫師表示，思覺失調症治療藥物有口服、針劑2種，目前國內外治療指引與政府皆建議優先考慮長效針劑，它相較於口服藥更有助提升病友用藥順從性，進而降低約4成急診、6成住院、6成4的半年內再住院、4成死亡等風險。

復健有助重返社區 應早期介入、持續治療

而除了藥物治療外，後續的照護、復健也很重要，這樣才能幫助病友返回社區正常生活，達到思覺失調症治療照護的目標。透過陪伴與資源的連結，讓病友有多元化復健訓練，增強病友生活自理與工作能力，強化病友在社區中的身份關係，才能幫助病友走出醫院，邁入社區生活。

高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任表示，社區是精神康復的實踐道場，病友透過「復健」，學習使用技巧或資源，以克服精神疾病的挑戰，透過反覆練習，這樣在日後遇到相同或類似挑戰時就能坦然面對、戰勝問題，達到「康復」回歸正常人生。

以阿凱哥為例，鄭塏達醫師提到，這位病友在去年中被送到醫院時，滿臉驚恐、抗拒人群且有被害妄想，經團隊評估後給予長效針劑治療，搭配繪畫、唱歌、團體活動等不同職能項目的復健，病況獲得明顯改善且保持穩定。

阿凱哥不但找回生活自理能力，更展現藝術天分並找回笑容與自信。鄭塏達醫師表示，經過8個多月的治療與復健後，阿凱哥開開心心地返回家中，享受家庭的溫暖，照顧因病30年未見的年邁母親。

因此，病友、家屬千萬不要認為罹患思覺失調症就有如絕症一般，早期介入、持續治療、配合復健，其實可以讓病況獲得改善並回到社區生活。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58866

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