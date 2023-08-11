泌尿道結石治療後一再復發 竟然是因「副甲狀腺亢進」

長年上泌尿道結石一再復發，竟然是因「副甲狀腺亢進」。（李高漢醫師提供）

台灣奇美醫院11日發表「副甲狀腺亢進造成不斷泌尿道結石」治療案例：62歲盧姓女子每隔一兩年就因結石腰痛、泌尿道感染或血尿住院。泌尿外科主治醫師李高漢認為一再結石原因不單純，經24小時尿液代謝分析及抽血檢查，發現尿液代謝鈣離子過高，還有高血鈣、副甲狀腺激素上升，轉介外科確定副甲狀腺亢進。

李高漢指出，患者這次又因右腰痛到奇美醫院。電腦斷層發現右側輸尿管結石造成腎臟水腫，兩腎好幾顆0.5至1.5公分結石，經腎臟內高能量鈥雷射碎石及右側輸尿管鏡碎石手術，術後腎臟無明顯殘存結石。另安排副甲狀腺切除術後回泌尿外科追蹤，血鈣、尿鈣及副甲狀腺激素均在正常範圍，一年後腎臟超音波檢查也不再有結石。

李高漢說，台灣2013年研究發現，上泌尿道結石盛行率高達7.4%，其中男性9%，女性5.8%，並隨著年齡而增加，最常見於60至69歲。上泌尿道結石一年內及五年內復發機率高達6.12%及34.71%。

上泌尿道結石影響因素很多包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，建議相關病人如沒有限制喝水量，每天攝取2至3公升水，增加尿量來稀釋尿中形成結石物質濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。另外適量補充高纖維食品及定時規律運動避免發胖，更可降低結石復發機率。

李高漢指出，飲食調整維持營養的綜合平衡也很重要，根據病人的結石種類調整飲食。草酸鈣結石病人應該少吃草酸含量高的蔬菜 如：菠菜、芹菜、茄子、青椒、豆類等，少喝生啤酒、咖啡 、紅茶、可可、阿華田及巧克力。

尿酸結石病人應減少動物內臟、豆類食物、海鮮、紅肉、酒精飲品等高嘌呤食物。磷酸鈣結石病人應避免碳酸飲料、高磷酸食物如酵母、小麥胚芽、蝦、香菇、全穀類、麥片、內臟、蛋黃、牛奶 、豆類、堅果類等。感染性結石則除使用抗生素治療也需要將結石清除乾淨。

李高漢表示，高風險上泌尿道結石病人如兒童泌尿道結石、反覆泌尿道結石發作病人、感染結石、孤立腎。為避免上泌尿道結石反覆復發影響腎臟功能，可進行24小時的尿液代謝及抽血檢查，了解結石的成因，然後根據病狀給予藥物及飲食建議。含鈣結石常見的代謝異常為高尿鈣，還需進一步檢查是否同時有高血鈣，如果也有高血鈣，就有可能是副甲狀腺亢進引起的。

另外針對高尿鈣症或高尿酸症病人可以給予檸檬酸鉀藥物鹼化尿液，降低結石結晶形成機會，降尿酸藥物減少血中尿酸，進而減少尿中的尿酸濃度。低尿鎂症病人則需要另外補充鎂。然而藥物的使用雖然可以降低結石的形成機率，但藥物還是可能產生副作用。因此為了預防復發，還是建議定期回診，每三至六個月接受尿液檢查及腹部X光或超音波檢查。

副甲狀腺亢進是常見的內分泌異常疾病，大約每十萬人中每年有25至30人，好發在50至60歲間，女性比男性多約2至3倍。