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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

低卡助睡眠 6消夜輕鬆吃無負擔

聯合新聞網
綠色香蕉蕉含有色胺酸及礦物質鎂，具助眠效果。（本報資料照片）
綠色香蕉蕉含有色胺酸及礦物質鎂，具助眠效果。（本報資料照片）

「半夜肚子餓，好想吃東西」，這時很多人都會陷入天人交戰，不吃可能會餓到睡不著，吃了又會有罪惡感，營養師在臉書分享了六種適合作為消夜的「健康食物」，輕鬆吃無負擔。

1.綠香蕉

含有膳食纖維和抗性澱粉，不僅可以增加飽足感，也能調節血壓和血糖，另外綠香蕉含有色胺酸及礦物質鎂，能讓人好入睡。

2.奇異果：

奇異果是熱量低又富有膳食纖維的水果，除了增加飽足感外，更有研究指出奇異果含有血清素，對於睡眠有很大的幫助。

3.豆漿鮮奶：

動物性加植物性蛋白，蛋白質補充可以幫助肌肉修復及預防肌肉量減少，牛奶也可以幫助神經傳導物質的生成，穩定情緒及幫助入睡。

4.希臘優格：

希臘優格是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。

5.毛豆：

毛豆好料理，加點調味料就很美味，是非常好的消夜選擇，毛豆的蛋白質含量豐富，且其中的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，穩定神經、幫助入睡。

6.雞蛋

雞蛋可以弄成水煮蛋、蒸蛋，就是美味的消夜餐點，雞蛋的營養豐富、蛋白質和飽足感一次滿足，還沒有過多的熱量負擔。

希臘優格比較濃稠，是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，...
希臘優格比較濃稠，是蛋白質較高的優格產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是可以減少肚子的飢餓感。（取材自Shutterstock）

蛋白質 奇異 雞蛋

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