7禁忌飲食 高血壓別碰

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

「沉默殺手」高血壓 並非老人的專利，我們吃進去的食物，對血壓的影響很大，若吃錯食物恐會「禍從口入」讓血壓飆高。

一般常聽到的「三高 」，是三種常見慢性疾病：高血壓、高血糖及高血脂。由於這三種疾病初期沒有任何明顯的症狀，對人體也不會造成明顯不適，讓人難以察覺，而忽略掉潛藏的危害。事實上「三高」與罹患慢性疾病的風險有極大的關係，不僅會讓血管阻塞，進而促使血液流動不順暢，引發腦中風、心血管疾病、腎衰竭等不可逆的併發症，長期下來導致器官損壞及衰竭，造成永久的傷害。

食物對血壓的高低影響很大，若有高血壓，平日飲食請養成低鹽、低脂肪、低膽固醇、低熱量的用餐習慣，保持清淡飲食為主，並記得多吃蔬菜和水果。以下列舉的7大類食物，請盡量避免食用。

1.甜味食物

攝取太多糖分會使血糖升高，高血糖則會進一步使「血管張力素」的基因表現多出3倍，進而造成血管收縮、血壓升高。糖不但會引起身體發炎，還會造成肥胖 跟糖尿病等問題，三高族群要特別少吃。此類食物：甜點、糕點、麵包、蜜餞、果汁等。

2.高脂肪食物

攝取過多飽和脂肪、反式脂肪及膽固醇，會導致血管硬化、危害心血管疾病、增加罹患心血管疾病的風險；也容易導致肥胖，肥胖是引發高血壓的因素之一，烹調宜採用植物油，避免動物油。此類食物：鹹酥雞、油炸食品、肥肉、人造奶油、動物油等。

3.鹽醃食物

醃漬的食物在製做時會加入大量鹽分，人體在攝取過多的鹽後，會造成水腫、高血壓等慢性病，對腎臟跟血壓的負擔很大。此類食物：鹹鴨蛋、醬菜、泡菜等。

4.加工食品

加工食品的鹽分含量高，因鈉容易將水分置留在體內，一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：香腸、火腿、培根、罐頭等。

5.過多調味料

鹽分含量高的沾醬容易將水分置留在體內；一旦血管中的水分多，血管壓力變大，恐易導致高血壓。此類食物：番茄醬、沙茶醬、醬油等。

6.濃茶

清淡綠茶有利於高血壓病患飲用，但忌飲濃茶，尤其是濃烈紅茶。因為紅茶中所含的茶鹼最高，可以引起大腦興奮，導致失眠、心悸等不適，進而使血壓上升。此類食物：濃茶、濃紅茶等。

7.酒

喝酒會使高血壓藥物失去療效，也可能引發中風、心肌梗塞等併發症。要避免血壓上升，飲酒量不宜超過30公克酒精。此類食物：酒。