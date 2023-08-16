我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

醫藥百科／X光不一定照得出來 肋骨輕微骨折 靠其他影像診斷

廖先啟／台大醫院創傷醫學部主治醫師
肋骨骨折是胸部外傷中常見的問題。圖／ingimage
肋骨骨折是胸部外傷中常見的問題。圖／ingimage

60多歲林阿姨騎機車遭撞，雖驚險撿回一命，但右側胸部卻遭受嚴重創傷。送醫急診做電腦斷層檢查發現，她右側第二至第十肋骨多處骨折，連枷胸（Flail Chest）導致胸廓變形，還有氣、血胸及右側鎖骨骨折，讓她痛到快無法呼吸。經由肋骨、鎖骨復位固定手術及胸腔鏡清除血胸，術後恢復良好，順利出院。

肋骨骨折是胸部外傷中常見的問題。研究顯示，約33.3%鈍性胸部外傷會導致一根以上的肋骨骨折；所有的外傷病患中，約10%會發生肋骨骨折，也就是超過三分之一的胸部外傷患者可能因肋骨骨折而疼痛。

發生肋骨骨折原因，以車禍為大宗，約占5成；其次是跌倒，尤其老人家在濕滑的浴廁最容易發生，其他像工作意外、從高處墜落或被外力打到等，也都可能發生。

當胸部受到劇烈撞擊時，不同部位胸廓接受的力道不同，受到的傷害也會有差異。許多病人到急診時主訴為胸部撞傷、感覺急性胸痛，但X光檢查並未看出明顯肋骨骨折，等病人回家後，疼痛可能逐漸加劇，特別是起身、打噴嚏、咳嗽、提取重物時感到特別疼痛，吃止痛藥也無效，只好再回醫院檢查。

並非所有肋骨骨折都可以透過X光檢查來確定，輕微骨裂或與縱膈腔部位重疊時，無法從X光片上顯示。據統計，約5成肋骨骨折需透過其他影像工具進行診斷，例如電腦斷層掃描，透過3D重組，才可更清楚瞭解骨折的位置及型態。另外，超音波掃描或核磁共振檢查也可以幫助診斷。

外傷性肋骨骨折常見的保守治療方式，包括口服止痛藥物、靜脈注射止痛藥物、胸壁使用束腹帶固定、肋骨固定貼片或止痛貼片，及硬脊膜下或肋間神經注射止痛等。

近年肋骨骨折固定手術成為治療新趨勢，研究顯示，嚴重肋骨骨折傷患，接受肋骨固定手術，可減少呼吸器使用時間、病房住院天數、肺炎發生率、氣切需要及死亡率，並可減少止痛藥和鎮靜藥的劑量，避免胸廓畸形，比保守治療更快讓病人恢復正常生活。

肋骨骨折是常見的胸部外傷，輕微肋骨骨折通常採保守治療，2至3個月即可恢復；但對於嚴重肋骨骨折，可能會有胸廓變形導致肺炎、連枷胸、呼吸衰竭等重症，建議採手術復位，以減少重症發生率，並減輕疼痛、改善情緒或睡眠，進而提升生活品質，使病人早日回歸原來的正常生活。

重組

上一則

打針、抽血前必看 防「暈針」別再臉色發白暈倒

下一則

寶寶狂哭怎麼辦？醫生達人提醒：新生兒照護首重清潔

延伸閱讀

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛
高齡女性乳癌篩檢 研究：85歲以上逾半「過度診斷」

高齡女性乳癌篩檢 研究：85歲以上逾半「過度診斷」
日綜藝節目辦「100公里馬拉松」 主播跑到骨折

日綜藝節目辦「100公里馬拉松」 主播跑到骨折
吃胰妥讚減肥 65歲以上注意肌肉流失、骨折風險升高

吃胰妥讚減肥 65歲以上注意肌肉流失、骨折風險升高

熱門新聞

新冠變種病毒EG.5的感染人數大增；圖為示意圖。（路透）

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

2023-08-10 21:42
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。（Getty Images）

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」醫：這情形就可以

2023-08-13 03:27
益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。（本報資料照片）

好菌被殺光光 益生菌、抗生素不能一起吃

2023-08-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

性伴侶多才會感染HPV？ 專家破解HPV迷思

2023-08-11 01:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現