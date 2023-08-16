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醫藥百科／X光不一定照得出來 右膝肌腱斷裂 超音波找到病因

簡慧珍
彰化縣蕭姓男子右膝股四頭肌斷裂的情形。圖／台灣員榮提供
彰化縣蕭姓男子右膝股四頭肌斷裂的情形。圖／台灣員榮提供

台灣舉重女將郭婞淳曾右大腿股四頭肌的股外側肌嚴重撕裂傷，經過積極復健治療痊癒，勇奪2020年東京奧運金牌。彰化縣蕭姓男子也因運動導致右腳股四頭肌斷裂，第一時間X光照射沒骨折但無法走路，輾轉求醫照射骨骼肌肉超音波檢查才找病因，接受手術和復健，總算可正常步行。

71歲蕭姓男子今年6月初爬山滑倒，當下「啪」一聲，右膝強烈劇痛，他以為骨折，就近送醫急救照X光，醫師告知「沒事，骨頭沒斷，可以回家。」他忍痛一拐一拐走回家，返家後無法伸直右小腿，即轉往員林市員榮醫院復健科求治。

員榮復健科主任陳冠霖聽完蕭男描述，研判可能肌腱裂斷，超音波掃描果然是右膝股四頭肌斷裂，會診骨科主任陳仁德以磁振照影證實診斷無誤。陳冠霖用縫合錨釘把斷裂的肌腱縫在骨頭上，手術後第三天出院，經6周護膝固定和復健治療，目前痊癒能正常行走。

陳仁德表示，股四頭肌直接附著於髕骨，斷裂情況少見，年紀大於40歲以上、從事激烈跑跳運動或跌倒膝關節急促彎曲時，股四頭肌強力收縮，容易造成肌腱與臏骨連結處承受過重的壓力而撕裂，美國NBA職籃溜馬隊明星歐拉迪波（Victor Oladipo）就曾因股四頭肌斷裂，整個球季報銷。

陳冠霖指出，台灣奧運金牌舉重女將郭婞淳也曾因練習時發生意外，右大腿股四頭肌的股外側肌嚴重撕裂傷，幸好積極復健和治療而痊癒，2020年東京奧運得到金牌。

陳仁德說，股四頭肌斷裂的患者第一時間會聽到「啪」一聲，可摸到膝蓋表面明顯凹陷，接著大腿前側越來越腫、感覺膝蓋前側到大腿疼痛、難以伸直膝蓋、無法、躺著時無法抬高受傷下肢等情形，因肌腱斷裂無法用X光檢測，需要醫師觸診、用超音波或電腦核磁共振掃描。陳冠霖表示，只要早期正確診斷並配合治療和復健院，都能恢復得很好。

東京奧運 檢測 骨科

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