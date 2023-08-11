嗎啡也止不住的痛 女大生因「慢性疼痛」罹憂鬱症

圖片來源 ／健康醫療網

今年23歲的林小姐，在大學時期確診「僵直性脊椎炎」，由於下背不斷反覆出現劇烈疼痛，不得不休學在家養病。經過四年的治療後，雖脊椎炎得到控制，但仍無法有效緩解疼痛，即便服用高劑量的嗎啡類止痛藥物也不見成效，甚至反覆嚴重背痛住院治療罹患憂鬱症 。所幸，在接受「脊髓刺激術」後，林小姐的疼痛情形已大幅改善，術後至今一年多，不僅停用九成以上的止痛藥，也不必再服用抗憂鬱藥物，開心恢復正常生活，並於年初順利步入職場工作。

疼痛持續超過3個月 可能是「慢性疼痛」？

當疼痛持續超過三個月以上，治療後仍反覆發作就會被歸類為「慢性疼痛」。台灣高雄長庚紀念醫院外科部腦神經外科林宥潤醫師解釋，一旦進入到慢性疼痛，神經系統會從身體接收到錯誤的疼痛訊號，這種痛感腦部無法正確分辨輕重度，經常造成病人極大的困擾，不少患者因此失眠 、罹患憂鬱症，甚至喪失工作能力。而當人體長期處於失眠及情緒鬱悶的狀態下，不只會導致身體壓力指數上升，增加未來罹患高血壓、心臟病及糖尿病的風險，還會引起體內慢性發炎，進而增加惡性腫瘤的機會。

慢性疼痛治療新利器 「脊髓刺激術」讓痛感減半

針對疼痛長達六個月以上的慢性難治型疼痛，林宥潤表示，患者可以選擇透過「脊髓刺激術」來治療。這是一種神經調控手術，醫師會依照病人疼痛的部位和形態，來選擇植入神經刺激器晶片的部位，例如在頸椎、胸椎、腰椎，透過通電以後產生的電刺激模組來阻斷疼痛訊號傳導，進而達到緩解疼痛的目的。以高雄長庚醫院為例，目前脊髓刺激術的治療成效可減痛一半以上，同時還能讓口服止痛藥量砍半。

脊髓損傷患者福音 電極刺激+復健有望恢復行走能力

此外，此療法也是脊髓損傷患者的一線機會，林宥潤解釋，脊髓損傷會破壞脊髓神經元與終端末稍神經之間的聯繫，損傷節段以下區域的運動、感覺、自主神經功能會發生部分缺陷甚至完全喪失，依照損傷部位，會導致全身或下半身癱瘓，除了因癱瘓無力生活無法自理，嚴重影響生活品質外，更會有排尿排便困難、呼吸機能障礙、性功能障礙、慢性頑固性神經痛等問題。

高雄長庚紀念醫院外科部腦神經外科石富元醫師補充，目前尚無絕對有效治療慢性脊髓損傷的方法。而近年來，多項人體與動物研究皆證實，脊髓電刺激術可活化神經、增加神經可塑性以利建立新的神經迴路，手術中依照病人脊髓損傷位置且參照病人症狀，在適合的位置植入神經刺激器，透過電極發送微量電流到神經節控制的相關肌肉 群，可以增強改善原本癱瘓的肌肉能力，再搭配上積極的復健治療，甚至可以恢復行走的能力，同時也可降低原本因脊髓損傷遺留的神經痛與肌肉僵直緊繃張力過強的後遺症。

電池年限最長九年 MRI檢查也不受影響

由於脊髓刺激術必須分兩個階段進行，先植入測試電極導線做短期治療測試，確認療效後，再將永久神經刺激器植入體內，以達長期治療效果；換言之，患者可在第一階段結束後，再決定是否進行第二階段。統計顯示，七至八成的病人在測試治療後可確認療效，最後選擇接受植入永久神經刺激器的病人，滿意度可高達八成。

石富元表示，由於神經刺激器是24小時不間斷地給予電刺激，等於無時無刻在做疼痛抑制治療，因此能夠減少患者服用止痛藥物的頻率與施打嗎啡類藥物的劑量，大幅減輕藥物引起的副作用。加上電池充電速度快，且平均年限可達九年；若病患需進行MRI檢查也不受影響。脊髓刺激術可以大幅減緩疼痛，降低了憂鬱的傾向，且能回復病人原本的生活品質。

帶狀疱疹、偏頭痛都有效 但非萬靈丹

林宥潤常跟病人形容，疼痛就像消防警鈴，儘管不論慢性心絞痛、四肢缺血性疼痛、下背痛、頸椎神經根神經痛、坐骨神經痛，還是帶狀皰疹引起的神經痛，都可以透過脊髓刺激術來改善，但在進行這類治療之前，必須先確認體內沒有其他可能引起疼痛的病灶，才能進行疼痛介入治療。石富元也提醒民眾，預防勝於治療，脊髓刺激術雖然能良好控制疼痛，但防微杜漸，假如有疼痛持續超過兩周，建議盡快就醫診治，別等到惡化成慢性難治型疼痛時才處理。

資料來源：健康醫療網

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