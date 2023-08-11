我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

許多癌症若要根除、治癒還是會以手術治療為主，胃癌也是其中之一。台灣國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪表示，目前胃癌最佳的治癒方式仍是手術切除，只有較淺的胃癌可以考慮內視鏡黏膜下剝離術，其餘則仍以根治性胃切除為治癒的唯一選項。

隨著醫學、科學的進步，現在逐漸發展出不同的手術方式，除了傳統開腹手術以外，還有微創手術包含腹腔鏡、機械手臂手術等。胃癌患者該如何選擇適合的手術方式呢？李君豪分析3種手術方式的優缺點與適合對象。

手術一：傳統剖腹探查 傷口大但能全腹部探查

胃部手術切除的方式包括剖腹探查手術、腹腔鏡探查手術、機器人手臂手術等。李君豪醫師表示，「傳統剖腹探查手術」術後傷口較大、疼痛較明顯，不過同時也是最能做到完全腹部探查的方式。

李君豪認為，對於侵犯較廣的胃癌，或是病人較無法承受腹腔鏡的手術過程（如：氣腹）者，傳統剖腹探查手術是較為適合的手術選擇。

手術二：腹腔鏡探查 傷口小但「這些」困難度增

至於腹腔鏡探查手術，屬於微創手術，傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快，但需將二氧化碳打入腹腔當中，得到較大的腹腔空間，再以長型的器械處理腹內的腫瘤

此外，李君豪表示，腹腔鏡探查手術時間相對較長，對於周邊器官侵犯較為嚴重、淋巴結轉移較多的病人會增加手術困難度，因此腹腔鏡探查對於較早期的病人、局部轉移較小的病人是相當適合的選擇，而局部轉移較厲害的病人則須謹慎評估。

另外，李君豪提到，腹腔鏡探查也可以用於更詳細的胃癌分期，對於一些術前無法診斷的腹膜轉移可以避免無效的剖腹探查。

手術三：機器人手臂 更精準但費用高

而機器人手臂手術也是近期最新的手術方式，和腹腔鏡一樣傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快。不過，李君豪指出，機器人手臂手術跟腹腔鏡的差別在於它更為靈活，可以做到相當複雜、精準的縫合，也可大幅降低外科醫師的體力負擔。

但是，李君豪表示，機器人手臂手術的缺點在於術前設置較為複雜，對於器官夾取、拉扯的力道也沒有反饋，外科醫師需要時間適應，此外病人要負擔的手術金額也較高。

李君豪提醒，胃癌並不是絕症，胃癌患者應盡速與醫師討論，選擇最適合自己的治療方式，早期發現、早期治療。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

醫學 癌症 腫瘤

上一則

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

下一則

性伴侶多才會感染HPV？ 專家破解HPV迷思

延伸閱讀

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛

41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛
常跌倒踩空？小心是罹患了青光眼

常跌倒踩空？小心是罹患了青光眼
飲食不均衡、少喝水 腎結石風險高

飲食不均衡、少喝水 腎結石風險高
全美最佳醫院 紐約4家並列第10

全美最佳醫院 紐約4家並列第10

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
珊卓布拉克。圖／摘自IG

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

2023-08-08 08:53
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
彰基胸腔內科醫師林俊維受邀演講「空汙世代：我們與肺癌距離」。（記者趙容萱／攝影）

他不痛也沒咳竟是肺癌晚期、她痛整晚是初期？醫曝關鍵

2023-08-09 05:35
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二就是立秋。（本報資料照片）

迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

2023-08-06 18:04

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元