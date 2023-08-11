胃癌手術怎麼選？醫師分析3手術方式優缺點

圖片來源 ／健康醫療網

許多癌症 若要根除、治癒還是會以手術治療為主，胃癌也是其中之一。台灣國泰綜合醫院一般外科主治醫師李君豪表示，目前胃癌最佳的治癒方式仍是手術切除，只有較淺的胃癌可以考慮內視鏡黏膜下剝離術，其餘則仍以根治性胃切除為治癒的唯一選項。

隨著醫學 、科學的進步，現在逐漸發展出不同的手術方式，除了傳統開腹手術以外，還有微創手術包含腹腔鏡、機械手臂手術等。胃癌患者該如何選擇適合的手術方式呢？李君豪分析3種手術方式的優缺點與適合對象。

手術一：傳統剖腹探查 傷口大但能全腹部探查

胃部手術切除的方式包括剖腹探查手術、腹腔鏡探查手術、機器人手臂手術等。李君豪醫師表示，「傳統剖腹探查手術」術後傷口較大、疼痛較明顯，不過同時也是最能做到完全腹部探查的方式。

李君豪認為，對於侵犯較廣的胃癌，或是病人較無法承受腹腔鏡的手術過程（如：氣腹）者，傳統剖腹探查手術是較為適合的手術選擇。

手術二：腹腔鏡探查 傷口小但「這些」困難度增

至於腹腔鏡探查手術，屬於微創手術，傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快，但需將二氧化碳打入腹腔當中，得到較大的腹腔空間，再以長型的器械處理腹內的腫瘤 。

此外，李君豪表示，腹腔鏡探查手術時間相對較長，對於周邊器官侵犯較為嚴重、淋巴結轉移較多的病人會增加手術困難度，因此腹腔鏡探查對於較早期的病人、局部轉移較小的病人是相當適合的選擇，而局部轉移較厲害的病人則須謹慎評估。

另外，李君豪提到，腹腔鏡探查也可以用於更詳細的胃癌分期，對於一些術前無法診斷的腹膜轉移可以避免無效的剖腹探查。

手術三：機器人手臂 更精準但費用高

而機器人手臂手術也是近期最新的手術方式，和腹腔鏡一樣傷口小、術後疼痛較低，病人恢復速度較快。不過，李君豪指出，機器人手臂手術跟腹腔鏡的差別在於它更為靈活，可以做到相當複雜、精準的縫合，也可大幅降低外科醫師的體力負擔。

但是，李君豪表示，機器人手臂手術的缺點在於術前設置較為複雜，對於器官夾取、拉扯的力道也沒有反饋，外科醫師需要時間適應，此外病人要負擔的手術金額也較高。

李君豪提醒，胃癌並不是絕症，胃癌患者應盡速與醫師討論，選擇最適合自己的治療方式，早期發現、早期治療。

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