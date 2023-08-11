性伴侶多才會感染HPV？ 專家破解HPV迷思

圖片來源 ／健康醫療網

根據台灣國健署資料顯示，不論男女，每個人一生中約有5至8成的機會會感染到HPV。一般民眾都知道HPV的主要傳染途徑為性行為，但對於HPV預防仍有許多迷思。

性伴侶多的人才會得到HPV？只要維持安全性行為就不會感染HPV？台灣家庭醫學 醫學會理事長黃信彰、副理事長李龍騰來解答，並提醒民眾應謹記HPV預防3關鍵。

HPV感染與性伴侶多寡有關？安全性行為也會感染？

許多人會將HPV的感染率與「性伴侶多寡」畫上等號，認為性伴侶多的人才會得到HPV。不過，李龍騰指出，性伴侶數量少並不表示可以完全脫離HPV的感染風險，根據研究指出，即使維持單一性伴侶，仍有6成的機率感染HPV，若是一生中累計3至6位性伴侶，感染HPV的風險則高達9成。

雖然伴侶經驗複雜者HPV感染風險較高，但性伴侶少者仍有感染風險，因此也應重視HPV預防。

此外，並不是維持安全性行為就不會感染HPV，黃信彰表示，雖然HPV主要傳染途徑為性行為，但因為它具有高度傳染性，皮膚、黏膜等接觸到HPV都有可能會感染，就算是維持安全性行為，仍可能因接觸附著在器官上的HPV而造成感染。

謹記HPV預防3關鍵 即使已有性行為預防仍不晚

不過，維持安全性行為確實可以減少HPV感染風險，因此台灣家庭醫學醫學會提醒，民眾應謹記HPV預防3關鍵：安全性行為、女性定期抹片檢查、男女依醫囑接種HPV疫苗 。

黃信彰提醒，民眾不要因為自己曾感染過HPV就覺得不需要預防，其實感染過其中一種型別的HPV仍有可能感染其他型別，即便有過性行為也不能直接代表感染過HPV。因此人人都應HPV預防，雖然在性行為前就施打HPV疫苗預防效果較好，但即使已有過性行為仍來得及預防。

黃信彰強調，HPV感染不分性別，國際間男女皆需預防HPV已成趨勢，截至2023年7月，全球已有53個國家實施男女共同接種HPV疫苗政策，顯示男女共同預防HPV是全球正努力達成的共同目標，希望男女共同依醫囑接種HPV疫苗，來幫助遠離相關疾病。

資料來源：健康醫療網

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