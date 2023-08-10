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41歲女車禍肋骨斷9根痛不欲生 手術傷口10公分減痛

記者簡慧珍／彰化即時報導
3D攝影顯示張女的肋骨有多處骨折。（記者簡慧珍／攝影）
3D攝影顯示張女的肋骨有多處骨折。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣41歲張姓女子發生車禍，呼吸衰竭和胸廓變形，被轉送衛福部彰化醫院醫院，檢查發現肝臟破裂，左肋骨斷4根，右肋骨斷5根，形成嚴重錯位的「連枷胸」合併氣胸、血胸和呼吸衰竭等併發症，有生命危險，經微創肋骨復位手術和重建胸廓，修養半個月後張女終於擺脫「痛不欲生」的感覺。

張女在病情穩定，可以好好說話時告訴醫護人員，她騎機車行經員林大道，發生車禍後昏迷被送醫急救，手術後躺在加護病房，每次呼吸痛到錐心刺骨，簡直是生不如死，即使躺著也覺得胸部沒任何支撐，胸腔空蕩蕩，好像吸不進空氣。

據了解，張女車禍後就近送醫急救，初步檢查胸部變形，家人決定轉院到彰化醫院，部彰專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手醫治，發現她肝臟破裂，左肋骨斷4根、右肋骨斷5根，相鄰3根以上肋骨骨折且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點，形成嚴重錯位「連枷胸」，因胸壁不穩定又合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，必須手術治療。

林聿騰表示，張女雖然傷勢嚴重，但經過評估必須先做肝臟止血，手術順利後住進加護病房，等肝臟功能穩定後再重建胸腔，肋骨斷裂、錯位的嚴重疼痛只能先止痛，但這種痛確實很難減輕，幸好張女肝臟手術後的一周肝功能好轉，即接受微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以最小傷口對左、右肋骨復位，再以專用的鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，把傷口縮小到10公分以內。

張女微創肋骨手術後一周出院，很快恢復原有生活品質。林聿騰表示，相較於傳統手術，微創肋骨手術傷口小、破壞肌肉少、恢復快、出血少、感染機率降低、住院天數較短，病人能達到最大程度的復原。

專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手治療張女痊癒。（記者簡慧珍／攝影）
專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰接手治療張女痊癒。（記者簡慧珍／攝影）
張女說明病情和住加護病房的痛苦。（記者簡慧珍／攝影）
張女說明病情和住加護病房的痛苦。（記者簡慧珍／攝影）

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