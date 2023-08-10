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28歲男爬山怕揹太重水帶太少 返家全身發熱就醫竟中暑

記者黃羿馨／新竹即時報導
醫師提醒，認識「中暑」及學習預防與應對，將能在緊急時刻協助自己與他人，避免嚴重至器官衰竭、昏迷等情況發生。（翻攝自衛福部國健署）
醫師提醒，認識「中暑」及學習預防與應對，將能在緊急時刻協助自己與他人，避免嚴重至器官衰竭、昏迷等情況發生。（翻攝自衛福部國健署）

新竹28歲謝姓男子周末爬山時擔憂負重太重刻意減少攜帶水量，直到下山時才補充水分，之後又都待在冷氣空調環境，直到睡前仍感覺身體發熱，還出現輕微疲倦與頭暈症狀，就醫才發現中暑。醫師提醒，中暑嚴重恐導致多重身體器官衰竭、神智混亂、以及昏迷，不可不慎。

台灣新竹台大分院生醫醫院竹北院區家庭醫學部醫師蘇柏維指出，謝男從事長時間的爬山活動，甚至有負重需求，因此容易造成身體水分持續流失、體溫上升，再加上若是在炎熱潮濕的夏季爬山，部分山區可能因通風較差，或缺乏遮蔭，而直接暴露在陽光下，增加中暑的風險。所幸謝男警覺就醫，就診時生命徵象穩定，避免了嚴重併發症

蘇柏維說明，中暑是一種嚴重的熱量失調狀態，是因身體長時間暴露在高溫環境下，水分容易蒸發、流失，卻又沒有適時的補充適量水分以及鹽分；或者因台灣獨有的高溫溼熱氣候，使身體的熱量無法順利有效散熱而導致體溫升高。

蘇柏維表示，中暑常見症狀除體溫上升，還包含皮膚乾躁發紅、心跳加快、呼吸急促、倦怠無力等。若情況未能及時改善而持續惡化，此時會使身體調節熱量的機能失效，身體的核心體溫將明顯上升，無法排汗，並出現頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙等中樞神經症狀，甚至進展到多重身體器官衰竭、神智混亂、以及昏迷。

蘇柏維提醒，在高溫下身體容易脫水，長時間從事戶外活動應定期補充足夠水分，避免過量飲用含咖啡因或糖分過高的飲料，因為這些飲料可能反倒加重脫水症狀。此外，補充含電解質的飲料或含鹽分的食物也是不錯的選擇。當在炎熱天氣下已出現口渴症狀時，便是個警訊，應儘快補充飲水，並暫停當下活動，轉移至陰涼處。

高溫 醫學 併發症

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