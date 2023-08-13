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三高族 降血壓藥增中暑風險

鄒尚謙、沈能元
服用抗憂鬱藥或降血壓藥物，身體恐會加速水分流失，造成中暑風險大增。（Getty Images)
服用抗憂鬱藥或降血壓藥物，身體恐會加速水分流失，造成中暑風險大增。（Getty Images)

今年夏天特別炎熱，中暑案例頻傳，部分案例和用藥有關。醫師和藥師均提醒，民眾若有在服用抑制汗腺分泌藥物、促進身體產熱藥物、三環抗憂鬱藥、降血壓藥物時，身體恐加速水分流失，中暑風險大增，應盡量減少戶外活動，外出務必做好防曬。

台灣藥師公會中藥發展委員會主委黃世勳指出，服用三高相關慢性病藥物的民眾要特別注意。尤其降血壓藥中會用到β-blocker（乙型阻斷劑），主要是心血管用藥，會讓心跳變慢、血流變慢、心血管擴張，但由於表皮血管不會因此擴張，產生散熱不易，一旦熱氣蓄積在體內太多，就會導致中暑。

黃世勳說，三環抗憂鬱藥、抗組織胺等藥物，則會產生「抗膽鹼作用」，抑制腺體分泌、減少流汗，影響散熱；而血管收縮劑，會讓血管收縮不會壓迫到神經，可治療頭痛症狀，但同時也讓表皮的血管收縮，不利於人體散熱。

利尿劑、甲狀腺補充劑也會導致中暑風險增加。藥師公會中藥發展委員會副主委黃儀絜說，利尿劑會增加體內水分排出速度，熱天會導致脫水風險增加；甲狀腺補充劑則會刺激新陳代謝，增加身體熱能產生，都可能會導致中暑狀況發生。民眾若有在使用這些藥品時，應盡量避免外出曬太陽。

夏日使用中藥材也要特別注意，黃世勳提醒，溫熱性中藥材應避開服用，像常見的補藥人參、何首烏等，會促進血液循環產生高熱，因此服用藥膳時應注意；三伏貼中會使用白芥子，會讓局部血管擴張，可能引起充血、灼痛等類發炎情況，飲食、進補調養上都要特別斟酌。

台灣三總中暑防治中心主任朱柏齡曾接獲兩起中暑病例，一位中年人烈日下騎車昏倒被送至急診室，肛溫攝氏40.5度，詢問病史後，發現病人前一晚吸食安非他命，刺激交感神經系統及新陳代謝增加產熱，因在烈日下劇烈運動，所以導致中暑。

另一位長者服用降血壓藥、憂鬱症藥物及甲狀腺補充劑患者，房間未開冷氣，日前昏倒在浴室而被送醫急診，肛溫42.7度，根據病史診斷為中暑，血液檢驗顯示有橫紋肌溶解及瀰散性血管內凝血。

家屬發現長者住院前三天，就出現食欲不振、精神差、反應變慢，病人本人覺得整天都不想動，站著兩腿發軟，整天只想躺著，住院當天早上，家屬即發現病人昏倒在浴室叫不醒。

常見增加中暑風險藥物 製表／記者沈能元
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血壓 三高 憂鬱症

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