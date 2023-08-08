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他體重破百走路會喘 醫用體外反搏治療 連性生活都獲改善

記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄。（亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名45歲男性體重破百，走沒幾步就狂喘，爬樓梯還得休息許久，就醫檢查竟發現，他的心臟肥大程度竟比正常人大上一倍，且心臟衰竭指數嚴重偏低，趕緊安排「體外反搏治療」治療3個月後，不僅每天能騎單車20多公里，連性生活都意外獲得改善。

台灣亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，患者主訴會咳嗽、喘，藥物治療遲未改善，X光檢查發現患者心臟比正常大很多，經再安排抽血、心導管、心電圖及超音波等檢查，影像結果排除血管阻塞，並顯示原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上。

尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50至60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。

患者說，當醫師告知這類疾病不僅會影響運動、生活起居、睡眠等基本生活功能，嚴重者甚至會有猝死風險，讓他決定正視問題，配合醫師建議，接受非侵入性「體外反搏治療(EECP)」，當完成1/3療程時，就可以爬到住家四樓不會喘，全部療程完成後，每天可以跟親友騎單車20多公里，心臟衰竭指數降到680，心室射出分率也恢復正常，重新找回生活樂趣。

王宇澄說，心臟衰竭又被稱為心臟無力，致病原因與患者本身三高、遺傳、冠心症、心房顫動等諸多原因相關，造成心臟功能欠佳，無法正常循環血液，提供身體足夠的氧氣及養分，於是出現「累、喘、腫」等症狀，是一種難以徹底治癒的疾病，但又具有致死高風險，必須持續回診穩定服藥。

他說，體外反搏治療是以非侵入性的機械輔助循環裝置，以壓力褲配合心跳做下肢擠壓，靠機械的作用提高主動脈舒張壓，以減低主動脈收縮壓，讓心臟冠狀動脈血流量增加，進而改善心肌的代謝與功能，促進一氧化氮生 成，長期治療，能增加心臟的血管新生，進而改善心肌功能及心臟衰竭症狀。

它有如按摩血管，可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的。但患者也需搭配醫師開立藥物，相信可以協助讓心臟沒力狀況逐漸改善。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，體外反搏治療是以非侵入性的機械輔助循環裝置...
亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，體外反搏治療是以非侵入性的機械輔助循環裝置，以壓力褲配合心跳做下肢擠壓，靠機械的作用提高主動脈舒張壓，以減低主動脈收縮壓，讓心臟冠狀動脈血流量增加，進而改善心肌的代謝與功能。（亞洲大學附屬醫院提供）

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