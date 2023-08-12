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退化性髖關節炎 難久站、走不遠 

黃寅
醫師說，退化性髖關節炎與腰椎疾病，兩者症狀相似，常易混淆。（圖：長安醫院提供）
醫師說，退化性髖關節炎與腰椎疾病，兩者症狀相似，常易混淆。（圖：長安醫院提供）

76歲男性因工作關係長時間站立和走動，近三年出現無法久站、走不遠，約每10至15分鐘就必須坐下來，且屁股到鼠蹊部都會感到庝痛，嚴重影響生活。醫師檢查發現他因有退化性髖關節炎，髖臼已變形及骨刺增生，所幸施以人工全髖關節置換術治療後，才緩解多年來的疼痛困擾，恢復以往活動力。

台灣長安醫院骨科醫師洪舜奕說，退化性髖關節炎與腰椎疾病，兩者症狀相似，常易混淆，這名患者因誤認自己是腰部出問題，先後尋求推拿、針灸、復健等多種治療方法，但症狀無法得到有效緩解，疼痛甚至越發嚴重，最終才發現是退化性髖關節炎。

該如何區分這兩種患部呢？他說，最大的差異在於庝痛的範圍。腰椎疾病引起的庝痛往往是由於神經受壓迫，因此庝痛會像一條線般延伸，從髖部一直連接到小腿，痛感類似電流傳遞的麻麻感覺。而退化性髖關節炎所導致的庝痛通常局限在髖部及輻射至鼠蹊部。

為了解決長期的庝痛困擾，洪舜奕建議採「正前開微創髖關節手術」方式進行，從肌肉間隙進入關節，減少組織破壞。相較於傳統手術，能夠更有效避免對肌肉和肌腱的損傷，同時確保置入人工髖關節的位置和正確性，進而降低髖部脫臼的風險。患者手術當天即可下床，持助行器馬上進行復健，一個月後回診，走動已經與一般人無異，也不再受庝痛所困擾。

洪舜奕說，人工全髖關節置換手術是一項安全有效的治療方法，特別適用於退化性髖關節炎疾病，使患者能夠盡快重返正常生活。如果出現腰部或髖部的疼痛，且影響到日常生活，例如無法走遠、步態不穩、上下樓梯有困難，甚至原地站立都無法等，可能就是退化性髖關節炎的徵兆，應及早尋求專業醫療幫助。

患者經人工全髖關節置換術治療前（左）後的X光對照。（圖：長安醫院提供）
患者經人工全髖關節置換術治療前（左）後的X光對照。（圖：長安醫院提供）

關節 肌肉 骨科

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