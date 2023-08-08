6旬婦皮蛇纏身「比生小孩痛」高達9成人體內帶病毒

(取材自健康醫療網)

一位60多歲婦人胸部不明原因劇痛，短短一週就頻繁跑醫院，卻遲遲找不出病灶，就算服用強效止痛藥物也未見起色。轉診至台大醫院時更痛苦大喊：「醫生，我胸口痛到比以前生小孩的時候還痛！」台大醫院家庭醫學 部部主任程劭儀聞言趕緊掀開婦人衣服檢查，發現婦人胸口至背後長出一大片疱疹，竟是帶狀皰疹（俗稱皮蛇）纏身，提醒民眾若有突發性疼痛，先檢查身體是否出現水泡或疱疹，並盡快就醫尋求幫助。

依據美國疾病管制與預防中心（CDC）研究指出，90%的40歲以上成人體內恐存在水痘帶狀疱疹病毒，一旦免疫力 低下恐引發帶狀疱疹，造成患者如遭電擊、火燒般的疼痛，嚴重更恐可能導致中風、失聰或失明危機，痊癒後還可能產生延續數月的帶狀疱疹後神經痛，使患者生活大受影響。

皮蛇纏身 三大關鍵症狀

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，民眾常認為自己不會發生帶狀疱疹，但「根據統計，台灣民眾一生中發生帶狀疱疹之機率約為32.2%，年紀愈大，發生率愈高，等於每3人就有1人可能皮蛇上身。使民眾就像身處在一場『大富翁』的機會與命運的遊戲中，不注意就可能會引爆帶狀疱疹危機。」

皮蛇為什麼會冒出來纏身？恩主公醫院院長黃信彰指出，水痘帶狀疱疹病毒主要受身體免疫力低下誘發，高風險族群包括50歲以上民眾與免疫力低下者，如糖尿病 患等慢性病患1，皆屬高風險族群。研究顯示，糖尿病患者發生帶狀疱疹機率比一般人還高2倍，顯示慢性病患更需注意帶狀疱疹的預防。

不只一時痛 疱疹後神經痛恐延續數月

帶狀疱疹往往伴隨嚴重疼痛，研究指出，帶狀疱疹所帶來的急性疼痛其疼痛感堪比分娩痛，嚴重影響患者生活品質。而且，帶狀疱疹還可能長在身體各部位，而造成不同器官的功能性損傷。以眼部為例，眼部帶狀疱疹約占所有帶狀疱疹病例的10-15%，若未及時治療，恐導致嚴重視力受損。

帶狀疱疹令人痛苦的不僅限於當下，疱疹後神經痛跟反覆復發更令患者苦不堪言。程劭儀表示，近2成患者在痊癒後，還會產生長達數個月到半年的疱疹後神經痛，另外糖尿病患者的帶狀疱疹後神經痛發生率，又較非糖尿病族群高出約50%。

50歲以上及高風險族群應及早預防

黃信彰提醒，民眾日常除了維持均衡飲食、不熬夜、充足睡眠、避免壓力、養成固定運動習慣以增強免疫力，國際指引亦建議民眾應及早接種疫苗預防。程劭儀建議，高風險族群可至家庭醫學科診間諮詢適合自己的預防與接種疫苗方式，藉此降低皮蛇發作的機率。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網