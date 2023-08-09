不菸不酒、作息規律仍罹肺癌 3步驟防治威脅

圖片來源 ／健康醫療網

即使不菸不酒、作息規律也有可能會罹患肺癌。台灣癌症 基金會第15屆抗癌鬥士－蔡勝進，服務教職29年，退休後從事志願服務工作15年，常常從事晨泳、爬山等活動，作息規律、不菸不酒，但一直沒有做肺部篩檢 ，在幾年前例行門診檢查後竟確診「肺腺癌」，切除左肺下葉並積極治療後，目前已恢復穩定。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，要遠離肺癌威脅，除了避免致癌因子、遵守正確飲食、規律運動等預防外，定期篩檢、精準治療等2步驟也要同時遵守，唯有這三級預防同時強化，才能有效降低肺癌發生率、增加患者存活率。

定期LDCT肺癌篩檢 6高危險群自我檢視

響應8月1日世界肺癌日，台灣癌症基金會呼籲全民正視肺癌的威脅。賴基銘教授指出，肺癌初期無任何症狀，因此晚期發現比例高，導致死亡率也居高不下，因此除了生活預防之外，特別強調高風險族群應定期接受低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）。

一般認為吸菸會增加肺癌風險，但賴基銘教授表示，廚房油煙、路上的廢氣、PM2.5、致癌工作環境等，也漸漸成為肺癌罹患的主因，讓人防不勝防，尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如：廚房油煙、焚香、室內二手菸等，也是許多女性、非吸菸者近年來肺癌發生率增加的主因。

因此，高危險群應盡早進行篩檢，台灣癌症基金會表示，民眾可依以下6項目檢視自己是否為肺癌高風險族群，包含：

抽菸史超過30包年 (含戒菸時間未超過15年的民眾)

包年計算：每天抽菸___包×抽___年= ______包年

具有肺癌家族史者（一等親或是家族內有一位以上的肺癌病患） 有肺部病史者（如：肺部慢性發炎疾病、肺結核、慢性肺阻塞症等） 暴露於氡氣環境，或特定職場環境工作者（如：金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等） 長期暴露於PM2.5區域者 長期需煮食且無抽油煙機設備者

早期診斷、早期治療 基因檢測 治療更精準

除了定期篩檢外，早期診斷、早期治療也很重要，尤其治療應精準治療。賴基銘教授表示，肺癌的治療早已進入精準醫療時代，臨床醫師可依腫瘤特性、大小以及基因檢測，擬定最適切的治療計畫，早期肺癌治療選項多元化，病友可與醫師討論治療計畫，術後無論是免疫或標靶的輔助治療，都能夠幫助降低復發風險。

而台灣癌症基金會提到，研究指出I到III期肺癌患者若是有EGFR基因突變，在術後仍有45%~76%之復發風險，且期別越高，復發風險就越高，有鑒於此，基金會提供100名早期肺癌患者補助EGFR基因檢測，以讓病友掌握肺癌基因突變，做出正確治療選擇，幫助早期治療策略擬定之評估，相關資訊可上官網查詢。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58751

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