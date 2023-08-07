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治療雄性禿口服藥影響性功能？醫師破解男性恐慌

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

頭髮堪稱男人的第二張臉。然而，網路上多年來流傳著服用口服藥物會影響性功能的說法，引起許多髮友的恐慌。生髮診所院長蔡宗樺說明，僅約2%左右的患者會發生此狀況，而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，不會造成永久性問題。

造成雄性禿的原因多元，家族遺傳基因為主要原因。頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期並使其逐漸萎縮。治療雄性禿口服藥主要成分為Finasteride，透過藥物抑制DHT生成的機轉來改善雄性禿，降低潛在毛髮掉落並維護頭皮毛髮生長。

蔡宗樺解釋，口服藥的副作用為性慾下降或性功能下降，不過比例並不高，僅約2%左右的患者會發生此狀況。而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，因此停藥可恢復正常性慾與性功能。口服藥在全世界已經使用了數十年，產生副作用的報告非常少。由於性功能障礙與諸多因素相關，醫學上大部份專家認為，生髮口服藥代謝速度非常快，因此不太可能造成永久性問題。

女性服用口服藥恐致畸胎 可改換生髮策略

他補充說明，治療雄性禿口服藥主要是設計給男性服用，女性若服用高劑量藥物，恐會有產下畸胎的風險，或是影響女性荷爾蒙分泌。雖然台灣目前尚無核准口服藥使用於女性落髮，但女性禿頭患者仍可選擇其他安全有效的治療方式，例如生髮雷射或是自體生長因子治療，對於女性來說效果更佳，也比較不會有副作用。

另外，有民眾擔心禿頭是否得吃一輩子的藥？蔡宗樺表示，DHT到40-50歲就會減少生成，口服藥可減量或停用，因此民眾不用擔心得吃一輩子。

資料來源：健康醫療網

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