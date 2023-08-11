外骨骼機器人復健 73歲中風翁能走了

接受「外骨骼機器人」復健半年後，患者已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名73歲男性因腦中風 右半身癱瘓，接受「外骨骼機器人」復健半年後，已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。

台灣亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉說，外骨骼機器人已廣泛運用在腦傷、腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷及多發性硬化症等肢體無力或癱瘓患者，患者只要配合醫療團隊規畫的復健進度，都會有機會恢復基本生活機能。

患者說，經過半年訓練後，他不僅可以寫字，也能不靠輔具自己行走一小段路，甚至開始自己用餐具進食及盥洗沐浴。他開心表示，雖然無法完全恢復到中風前狀態，但至少不用麻煩到家人，已經很滿意了。

醫院說，所謂的外骨骼機器人輔具，泛指一種可穿戴於人身上，用以輔助肢體殘疾者恢復功能，或老年人行動障礙之機械式行動輔具。 這類輔具在穿戴時，透過感測使用者的肢體動作或意向，驅動其動力系統，以提供人體行動時之動力輔助，降低一般人在長時間負重或行走情況下的運動強度。

周立偉說，得知患者病情後，為了加速復原時間，除了傳統的職能治療工具外，也建議採用多種類型外骨骼機器人強化復健成效，包括輔助下肢行走、手部舉放抓握等功能，藉由關節 肌力訓練機器人智能輔具，增強患者的手臂肌肉 訓練和關節活動，從被動到主動，再進步到可以恢復正常。