我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

外骨骼機器人復健 73歲中風翁能走了

黃寅
接受「外骨骼機器人」復健半年後，患者已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
接受「外骨骼機器人」復健半年後，患者已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名73歲男性因腦中風右半身癱瘓，接受「外骨骼機器人」復健半年後，已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。

台灣亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉說，外骨骼機器人已廣泛運用在腦傷、腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷及多發性硬化症等肢體無力或癱瘓患者，患者只要配合醫療團隊規畫的復健進度，都會有機會恢復基本生活機能。

患者說，經過半年訓練後，他不僅可以寫字，也能不靠輔具自己行走一小段路，甚至開始自己用餐具進食及盥洗沐浴。他開心表示，雖然無法完全恢復到中風前狀態，但至少不用麻煩到家人，已經很滿意了。

醫院說，所謂的外骨骼機器人輔具，泛指一種可穿戴於人身上，用以輔助肢體殘疾者恢復功能，或老年人行動障礙之機械式行動輔具。 這類輔具在穿戴時，透過感測使用者的肢體動作或意向，驅動其動力系統，以提供人體行動時之動力輔助，降低一般人在長時間負重或行走情況下的運動強度。

周立偉說，得知患者病情後，為了加速復原時間，除了傳統的職能治療工具外，也建議採用多種類型外骨骼機器人強化復健成效，包括輔助下肢行走、手部舉放抓握等功能，藉由關節肌力訓練機器人智能輔具，增強患者的手臂肌肉訓練和關節活動，從被動到主動，再進步到可以恢復正常。

職能治療師也表示，機器人可以針對病患需求，客製化不同運動強度和方式，例如肩膀或手腕關節特定活動角度，以及由輕度到重度的肌力與肌耐力訓練等，以循序漸進的方式，讓患者有感且更輕鬆地完成日常活動，提高生活品質與獨立性。

接受「外骨骼機器人」復健半年後，患者已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。（...
接受「外骨骼機器人」復健半年後，患者已可緩步走路，並恢復用餐、洗澡等生活功能。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

中風 關節 肌肉

上一則

嗎啡也止不住的痛 女大生因「慢性疼痛」罹憂鬱症

延伸閱讀

失語症把握黃金治療期 可恢復9成

失語症把握黃金治療期 可恢復9成
平常沒症狀、一發作就中風 心律不整如何揪出治療

平常沒症狀、一發作就中風 心律不整如何揪出治療
5種運動預防中風 這樣蹲降血壓最有效

5種運動預防中風 這樣蹲降血壓最有效
三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力

三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
珊卓布拉克。圖／摘自IG

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

2023-08-08 08:53
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
彰基胸腔內科醫師林俊維受邀演講「空汙世代：我們與肺癌距離」。（記者趙容萱／攝影）

他不痛也沒咳竟是肺癌晚期、她痛整晚是初期？醫曝關鍵

2023-08-09 05:35
經過了夏日的酷暑，節氣即將迎來秋天，8月8日周二就是立秋。（本報資料照片）

迎立秋 養生避免陽氣外洩 最重要是養好這器官

2023-08-06 18:04

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦