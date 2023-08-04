我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假紙質車牌氾濫 紐約市要聯邦遏止各州出售假車牌

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

24歲男業務拿不起杯子竟是瘤 左腕尺骨被吃空一大塊險截肢

記者趙容萱／台中即時報導
陳姓男業務（右）罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，左腕尺骨被腫瘤吃空了一大塊，經醫師謝博欽（左）醫治得以康復。（烏日林新醫院提供）
陳姓男業務（右）罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，左腕尺骨被腫瘤吃空了一大塊，經醫師謝博欽（左）醫治得以康復。（烏日林新醫院提供）

24歲陳姓男業務因左手痛，連拿杯子喝水也吃力，就醫才發現左腕尺骨遠端完全被腫瘤侵犯，骨頭被腫瘤吃空了一大塊，且發生病理性骨折，醫師發現他罹患罕見的尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，經接受尺骨末端截骨手術切除腫瘤、韌帶重建手術後康復出院，術後近一個月終於可以拿起杯子了。　　　　　

台灣烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，骨巨細胞瘤常見於20至40歲年輕族群，臨床上皆因症狀不明顯且無痛感，初期X光也不易判讀；雖然骨巨細胞瘤屬良性骨瘤，但腫瘤生長非常快速，且易復發，更可能會轉移至肺部，故臨床上類似惡性骨癌，若是延誤治療後果不堪設想。

陳姓業務員說，他一年多前發覺運動打籃球時左手腕稍微不適，工作搬重物使不上力，直至3個月前症狀逐漸明顯，左腕外側腫起來且重壓時會痛，連拿杯子喝水也吃力，原本以為是肌腱拉傷，還去復健，但都不見好轉，想到醫學中心求治，但檢查要等2個月，因此趕緊向烏日林新醫院骨科治療，還好及時就診，否則手腕就要全部被吃掉必須截肢了。

謝博欽說，陳姓病患的骨巨細胞瘤約有5公分，已經侵犯到骨頭外的肌肉和韌帶，且尺骨神經已被腫瘤壓迫，再加上陳姓病患短短三個月內二次照X光，發現腫瘤侵犯的範圍擴大，必須立即安排手術。陳姓病患術後先不能搬重物及伏地挺身，本來拿不起杯子現在可以拿，需於門診追蹤3年，確認沒有肺轉移及復發，才能認定為痊癒。

謝博欽說明，骨巨細胞瘤分三期，腫瘤如未完全撐破骨頭，屬第一期，第二期腫瘤則已侵犯到骨頭外層(皮質骨)；第三期則出現病理性骨折，骨頭外層已破裂並形成軟組織腫瘤，第二至第三期腫瘤治療上宜將整段骨頭切除後重建以避免復發及肺轉移。

陳姓男業務罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，左腕尺骨被腫瘤吃空了一大塊，經治療得以...
陳姓男業務罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，左腕尺骨被腫瘤吃空了一大塊，經治療得以康復。（烏日林新醫院提供）
陳姓男業務左手腕罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，經治療後，手腕功能恢復正常。（烏...
陳姓男業務左手腕罹尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，經治療後，手腕功能恢復正常。（烏日林新醫院提供）

腫瘤 骨科 醫學

上一則

醫藥百科／雷射針灸+中藥 緩解久咳

下一則

紫外線成眼睛殺手 營造工白內障、體育老師日曝5小時視網膜病變

延伸閱讀

醫藥百科／聲音沙啞+鎖骨間硬塊 甲狀腺癌前兆

醫藥百科／聲音沙啞+鎖骨間硬塊 甲狀腺癌前兆
戰勝癌症找到真愛 七旬新娘請兩位癌症醫生陪她走紅毯

戰勝癌症找到真愛 七旬新娘請兩位癌症醫生陪她走紅毯
2-5萬烏人截肢達一戰規模 傷亡數超越西方近年軍事行動

2-5萬烏人截肢達一戰規模 傷亡數超越西方近年軍事行動
患病人數激增 「神經內分泌腫瘤」難捉摸、10症狀要當心

患病人數激增 「神經內分泌腫瘤」難捉摸、10症狀要當心

熱門新聞

維生素含有對抗發炎的化合物，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

6種維生素 對抗身體發炎

2023-08-02 02:00
醫師顏啟華（左二）建議，40歲以後要積極養肌，均衡飲食很重要，右二為81歲陳姓老翁因肌力增加，能靠助行器行走。（記者趙容萱／攝影）

40+增肌只吃肉是不夠的 醫曝：肌少危機常少吃這1項

2023-08-01 04:56
圖片來源 ／健康醫療網

牛奶是「生鏽的脂肪」？會導致癌症？專家破解7大迷思

2023-07-29 01:00
圖片來源／健康醫療網

私密處反覆發炎 竟是親密伴侶傳染惹禍

2023-07-28 00:20
World Gym示範靠牆深蹲，分解動作。（World Gym提供）

英國研究這運動降血壓 健身教練示範

2023-08-02 05:01
前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）

「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

2023-07-27 05:06

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命